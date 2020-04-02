San Diego Comic Con mantém sua data em meio à pandemia do coronavírus

Os organizadores da San Diego Comic Con anunciaram nesta quarta-feira (1ª) que a convenção segue com sua programação inicial, e está prevista para acontecer entre os dias 23 e 26 de julho deste ano.
"Para os nossos incríveis fãs da Comic-Con e da WonderCon: nós entendemos o quão difícil o clima atual tem sido para todos nós e agradecemos seu apoio constante durante esses tempos difíceis. Ninguém está tão esperançoso quanto nós de que poderemos celebrar a SDCC juntos em julho", anunciou um tuíte, através da conta da San Diego Comic Con no Twitter.
"Continuaremos postando atualizações em nossos canais sociais enquanto monitoramos a situação com as autoridades de San Diego. Até lá, lembrem-se: 'Um herói é uma pessoa comum que encontra força para perseverar e aguentar apesar de obstáculos esmagadores' - Christopher Reeve".
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, uma série de eventos de entretenimento tem sido afetados. Filmes tiveram suas estreias adiadas, novelas tiveram suas gravações interrompidas e festivais de música, assim como shows, foram cancelados. As medidas buscam seguir a recomendação de isolamento social feita pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a fim de evitar uma aceleração na propagação do vírus.
A San Diego Comic Con é um dos principais eventos de cultura pop do mundo, acontecendo anualmente na Califórnia. Em 2019, ele recebeu cerca de 135 mil pessoas.