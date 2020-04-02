Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

San Diego Comic Con mantém sua data em meio à pandemia do coronavírus

Evento está previsto para acontecer entre 23 e 26 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 12:25

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 12:25

Comic Con San Diego
Comic Con San Diego Crédito: Divulgação
Os organizadores da San Diego Comic Con anunciaram nesta quarta-feira (1ª) que a convenção segue com sua programação inicial, e está prevista para acontecer entre os dias 23 e 26 de julho deste ano.
"Para os nossos incríveis fãs da Comic-Con e da WonderCon: nós entendemos o quão difícil o clima atual tem sido para todos nós e agradecemos seu apoio constante durante esses tempos difíceis. Ninguém está tão esperançoso quanto nós de que poderemos celebrar a SDCC juntos em julho", anunciou um tuíte, através da conta da San Diego Comic Con no Twitter.
"Continuaremos postando atualizações em nossos canais sociais enquanto monitoramos a situação com as autoridades de San Diego. Até lá, lembrem-se: 'Um herói é uma pessoa comum que encontra força para perseverar e aguentar apesar de obstáculos esmagadores' - Christopher Reeve".
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, uma série de eventos de entretenimento tem sido afetados. Filmes tiveram suas estreias adiadas, novelas tiveram suas gravações interrompidas e festivais de música, assim como shows, foram cancelados. As medidas buscam seguir a recomendação de isolamento social feita pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a fim de evitar uma aceleração na propagação do vírus.

Veja Também

Power Couple é cancelado e participantes do reality da Record ficam sem cachê

Coronavírus: confira os eventos culturais cancelados ou adiados no ES

Festival João Rock remarca edição 2020 para setembro

A San Diego Comic Con é um dos principais eventos de cultura pop do mundo, acontecendo anualmente na Califórnia. Em 2019, ele recebeu cerca de 135 mil pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados