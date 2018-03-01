Saiba como funcionam as indicações e a premiação do Oscar

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação

Ano após ano, desde 1929, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entrega seu prêmio - o famoso Oscar (que pesa 3,85kg e mede 34,3cm de altura) - aos melhores do ano. O nome do prêmio vem de uma história engraçada (pelo menos é o que diz a lenda). Uma bibliotecária da Academia falou que a estatueta parecia seu tio Oscar, e isso virou uma piada interna. A brincadeira ganhou proporções maiores e, em 1939, a estatueta virou definitivamente o Oscar. A imagem, vale lembrar, representa um Cavaleiro Cruzado com uma espada sobre um rolo de filme com cinco raios que representam os pilares da indústria: diretores, produtores, atores, técnicos e escritores.

Mas quem, afinal de contas, é a tal Academia? Quem são as 7.258 pessoas envolvidas na indústria de cinema e que votam do prêmio? A admissão é complexa, cheia de regras, e faz parecer que a Academia é algum tipo de sociedade secreta que pratica rituais macabros

O número de eleitores aumentou nos últimos dois anos após o movimento #OscarSoWhite, em 2016, que protestava sobre a falta de negros entre os indicados daquele ano. A Academia, então, convidou 683 novos votantes para fazer parte de seu banco. A ideia era aumentar a diversidade entre seus eleitores - negros, mulheres e outras minorias ganharam mais representatividade no quadro da Academia. O Oscar 2017, que consagrou Moonlight, já dava mostras de que a ideia daria resultados, então 774 novos votantes foram convidados. A ideia continua ativa.

Longo caminho

Mas como funciona o Oscar? Como um filme pode figurar entre os indicados? Quantos votos ele precisa para estar entre os possíveis 10 candidatos a Melhor Filme? Vamos lá.

Para poder concorrer ao prêmio, o filme precisa cumprir uma série de requisitos como, por exemplo, ser exibido por no mínimo uma semana, com três sessões diárias, em qualquer cinema de Los Angeles. Isso, no entanto, não vale para os filmes de língua estrangeira e documentários. Para a categoria de Melhor Filme Estrangeiro há um comitê específico - e normalmente criticado pelo conservadorismo das obras que selecionam.

"Moonlight" levou o prêmio de Melhor Filme em 2017 Crédito: Diamond Filmes/Divulgação

Cada eleitor vota na categoria que representa e em Melhor Filme. Ou seja, atores votam em atores, diretores em diretores, figurinistas em figurinistas... e por aí vai. Vale ressaltar que mesmo que o sujeito seja diretor e ator, por exemplo, ele vota apenas em uma das duas categorias. Para exemplificar, Ben Affleck já foi premiado como roteirista por Gênio Indomável, em 1998, e como produtor por Argo (2013), filme que também dirigiu. Mas, apesar disso, ele é membro da Academia como ator e, por essa razão, vota apenas nas quatro categorias para atores. Entendeu?

Todas as pessoas já indicadas ao Oscar estão qualificadas para votar (se quiserem). Outra opção para ingressar no quadro de eleitores é ter o apoio formal de dois membros ativos da Academia. Você também pode se candidatar a uma vaga, mas aí fica sujeito àquela coisa de sociedade secreta sobre a qual eu escrevi lá em cima.

Todos os anos, os votantes de cada categoria têm o direito de enviar uma lista de cinco filmes, em ordem de preferência, que estejam concorrendo oficialmente. Essa lista é feita à critério dos membros da Academia, que não recebem qualquer indicação do órgão sobre quais são os candidatos. É dessa lista que saem os indicados a cada prêmio. Para estar entre os 10 indicados a Melhor Filme, os filmes têm que ultrapassar pelo menos 5% do total de votos.

Agora a coisa fica complexa Das cinco indicadas a Melhor Atriz, por exemplo, a com menos votos como primeira é retirada da disputa, e os votos que a colocavam em primeiro lugar são redistribuídos entre as demais candidatas de acordo com a segunda preferência, terceira preferência e assim por diante. Dessa forma, não basta ser muito lembrado pelos votantes da categoria, é preciso que eles prefiram que você ganhe a outros concorrentes.

Uma vez que os filmes são selecionados sem um lembrete da Academia, os votantes acabam favorecendo filmes que foram vistos mais recentemente. Isso leva muitos filmes com ambições à premiação a serem lançados no final do ano, de forma que estejam frescos na memória. Isso, inclusive, pode prejudicar, neste ano, as chances de Corra! e Dunkirk, que foram exibidos na primeira metade do ano passado.

Um filme precisa de cerca de 301 votos (cerca de 5% do total) para ser levado em consideração no prêmio principal (Melhor Filme). O número "mágico" para estar entre os possíveis 10 candidatos é de aproximadamente 548. Votos que podem ser conquistados se os votantes colocarem o filme no topo de suas listas ou, em outros casos, se eles ficarem abaixo de outros filmes que não atingirem 1% de votos (eu falei que era complexo). Existe uma regra, ainda, que fala que se um filme ultrapassar 10% de todos os votos, seus votos passam a contar para o segundo da lista dos votantes. Essa regra foi criada para ter certeza de que todo voto importa (sim... é complexo).

Como é bem possível que muitos dos filmes não tenham sido assistidos por todos os votantes, é importante se fazer presente na corrida. Quanto mais barulho, melhor. Por isso as produtores enviam os screeners, DVDs de serviço, aos votantes. Esses DVDs normalmente acabam vazando, e é por isso que volta e meia você vê filmes piratas (tsc tsc tsc) com aquelas mensagens de for your consideration.

Se você quer indícios de quem pode ganhar os prêmios no domingo, é bom recuperar os vencedores de outras premiações recentes. Muitos votantes também fazem parte do quadro de votos de premiações como as dos sindicatos de Roteiristas, Atores, Produtores etc. Em outros tempos isso já significou que um diretor premiado pelo Sindicato de Diretores era quase certeza de ser o vencedor do Oscar.