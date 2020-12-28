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Transmissão ao vivo

Saiba como assistir ao show de Anitta no Réveillon de Nova York

As apresentações serão transmitidas ao vivo pela internet e na televisão

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 09:45
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A cantora Anitta confirmou que vai cantar no réveillon de Nova York, na Times Square. Este ano, a tradicional festa de fim de ano dos Estados Unidos não será aberta ao público devido à pandemia do novo coronavírus, mas haverá transmissão ao vivo.
"A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia para resolver, então eu não queria falar nada antes que tivesse 100% certo, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso", disse a artista nos stories do Instagram. "Mas vai ser televisionado e é isso, só felicidade."
Ela lembrou que, embora as vacinações contra a covid-19 já tenham começado nos EUA, esse será um "réveillon diferente", com protocolos de segurança. No site oficial do réveillon na Times Square, é informado que "devido à pandemia de covid-19 em andamento, o NYE 2021 não será aberto ao público este ano - mas haverá apresentações ao vivo, e esperamos que todos vocês apreciem as celebrações virtuais com segurança, do conforto de sua casa".
Outros artistas que vão se apresentar são Andra Day, que será a atração principal, Gloria Gaynor e Pitbull. Andra vai apresentar o single indicado ao Grammy Rise Up, bem como a canção Forever Mine. Já Gloria cantará o hino global I Will Survive, Joy Comes In The Morning e o hit Never Can Say Goodbye. A programação contará, ainda, com Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper, Jimmie Allen e Machine Gun Kelly.

COMO ASSISTIR AO RÉVEILLON DE NOVA YORK

As apresentações serão transmitidas ao vivo pela internet e na televisão. A performance de Anitta, por exemplo, será televisionada no programa Feliz 2021 da Univision. Outros canais vão exibir o show dos demais artistas; confira aqui.
Os sites que também vão transmitir o evento são: TimesSquareNYC.orgNewYearsEve.nyc e TimesSquareBall.net. Pelas redes sociais, os shows poderão ser vistos pelo Facebook Twitter da Times Square.

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