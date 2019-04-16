Sai o 1º trailer de 'The Perfection', terror com atriz de 'Corra!'

16/04/2019 - Cena do filme "The Perfection", da Netflix Crédito: Reprodução/YouTube

A Netflix revelou nesta segunda-feira (15) o trailer do filme "The Perfection", que será lançado no dia 24 de maio e promete ser um terror com "sequências devastadoras".

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trailer

, é possível ver Elizabeth (Logan Browning, de "Cara Gente Branca") passando por situações bizarras, como quando insetos que começam a andar por dentro da sua pele.

Allison Williams, de "Corra!", também aparece no filme interpretando Charlotte, um prodígio musical em uma academia de música, onde toca violoncelo. Ela se aproxima com más intenções e forja uma amizade com Elizabeth, que acaba de entrar na escola.

"The Pefection" é dirigido por Richard Shepard, de "O Matador" (2004) e de alguns episódios de "Girls", série em que Williams também atuava.