Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ASSISTA

Sai o 1º trailer de 'The Perfection', terror com atriz de 'Corra!'

Filme estreia 24 de maio na plataforma de streaming

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:35

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:35
16/04/2019 - Cena do filme "The Perfection", da Netflix Crédito: Reprodução/YouTube
A Netflix revelou nesta segunda-feira (15) o trailer do filme "The Perfection", que será lançado no dia 24 de maio e promete ser um terror com "sequências devastadoras".
No
trailer
, é possível ver Elizabeth (Logan Browning, de "Cara Gente Branca") passando por situações bizarras, como quando insetos que começam a andar por dentro da sua pele.
Allison Williams, de "Corra!", também aparece no filme interpretando Charlotte, um prodígio musical em uma academia de música, onde toca violoncelo. Ela se aproxima com más intenções e forja uma amizade com Elizabeth, que acaba de entrar na escola.
"The Pefection" é dirigido por Richard Shepard, de "O Matador" (2004) e de alguns episódios de "Girls", série em que Williams também atuava.
"Se você parasse este filme a cada 20 minutos e perguntasse para as pessoas assistindo o que elas achavam que aconteceria, elas estariam erradas. Sempre. Até o último segundo", disse a atriz em entrevista sobre o filme à revista americana Entertainment Weekly.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados