Sai o 1º trailer de 'Bohemian Rhapsody', filme sobre Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, o filme sobre Freddie Mercury Crédito: Divulgação

Após muita expectativa, foi divulgado na manhã desta terça-feira, 15, o primeiro trailer do filme "Bohemian Rhapsody". A produção contará a história de Freddie Mercury, vocalista da banda Queen que morreu em decorrência de complicações da aids, em 1991.

O filme foi anunciado originalmente em 2010, mas desde então vinha sofrendo com problemas na sua produção. As dificuldades incluíram a escolha do ator principal, a elaboração do roteiro e até mesmo encontrar um diretor para o longa.

Originalmente, o comediante britânico Sacha Baron Cohen havia sido escalado para viver Mercury. Porém, após críticas dos fãs e dos ex-membros da banda, ele acabou saindo da produção. O norte-americano Rami Malek, conhecido por ser o protagonista da série "Mr. Robot", acabou sendo o escolhido para dar vida ao icônico personagem.

O roteiro original de "Bohemian Rhapsody" foi escrito por Peter Morgan. Mas, pela demora na produção do filme, acabou passando para Anthony McCarten. Houve também problemas na direção do filme, com o diretor Bryan Singer sendo demitido faltando duas semanas para o fim das filmagens e sendo substituído por Dexter Fletcher.