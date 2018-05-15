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CINEMA

Sai o 1º trailer de 'Bohemian Rhapsody', filme sobre Freddie Mercury

O filme foi anunciado originalmente em 2010, mas desde então vinha sofrendo com problemas na sua produção

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 16:58
Bohemian Rhapsody, o filme sobre Freddie Mercury Crédito: Divulgação
Após muita expectativa, foi divulgado na manhã desta terça-feira, 15, o primeiro trailer do filme "Bohemian Rhapsody". A produção contará a história de Freddie Mercury, vocalista da banda Queen que morreu em decorrência de complicações da aids, em 1991.
O filme foi anunciado originalmente em 2010, mas desde então vinha sofrendo com problemas na sua produção. As dificuldades incluíram a escolha do ator principal, a elaboração do roteiro e até mesmo encontrar um diretor para o longa.
Originalmente, o comediante britânico Sacha Baron Cohen havia sido escalado para viver Mercury. Porém, após críticas dos fãs e dos ex-membros da banda, ele acabou saindo da produção. O norte-americano Rami Malek, conhecido por ser o protagonista da série "Mr. Robot", acabou sendo o escolhido para dar vida ao icônico personagem.
O roteiro original de "Bohemian Rhapsody" foi escrito por Peter Morgan. Mas, pela demora na produção do filme, acabou passando para Anthony McCarten. Houve também problemas na direção do filme, com o diretor Bryan Singer sendo demitido faltando duas semanas para o fim das filmagens e sendo substituído por Dexter Fletcher.
Mesmo com todos os percalços, "Bohemian Rhapsody" está previsto para estrear no próximo dia 27 de dezembro nos cinemas brasileiros.

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