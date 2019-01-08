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Nostalgia

'Sai de Baixo - O Filme' tem piadas de Magda e Ribamar e cenas de ação

Filme estreia dia 21 de fevereiro

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2019 às 14:25
Crédito: Divulgação
"Fiquem calmos. É um deficiente visual, ele não escutou nada", afirma a personagem Magda (Marisa Orth) no trailer de "Sai de Baixo - O Filme".
Piadas como essa, típicas da personagem, não vão faltar no longa inspirado no série de auditório exibida pela Globo entre 1996 e 2002 e que estreia dia 21 de fevereiro nos cinemas.
O elenco se mantém quase o mesmo, com os principais personagens vividos pelos atores que marcaram esses papéis na TV: Caco Antibes (Miguel Falabella), Ribamar (Tom Cavalcante), Cassandra (Aracy Balabanian) e Luis Gustavo (Vavá).
A história, no entanto, vai além das cenas do apartamento no Largo do Arouche. A trama tem direito a vilão, vivido por Lúcio Mauro Filho, e cenas de ação. Tudo se enrola, claro, por causa de mais um esquema criminoso de Caco Antibes.
No filme, Caco volta ao Arouche após um longo período na prisão e descobre que toda a família está completamente falida. Despejados do apartamento, eles estão morando de favor com o porteiro Ribamar (Tom Cavalcante). Não demora para Caco encontrar uma maneira de ganhar dinheiro e colocar todos em uma grande enrascada novamente.
O papel da empregada da casa que já foi feita por Claudia Jimenez e Márcia Cabrita (1964-2017) será de Cacau Protásio, chamada Cibalena. Caquinho, filho de Caco e Magda que nasceu na temporada de 1999, já estará um jovem adulto, interpretado por Rafael Canedo. Lúcio Mauro Filho, Katiuscia Canoro e Castrinho também participam do longa.
A direção é de Cris D'Amato, de "S.O.S. - Mulheres ao Mar" (2014) e "É Fada!" (2016).

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