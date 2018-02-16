Sábado de festas e blocos de carnaval. Confira a agenda

BALADA
Fluente
Baixaria. Show com MC Carol. Às 21h. Entrada: R$ 25 (1º lote); R$ 30 (2º lote). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
B-Side Divas - Ariana Grande. Às 23h. Entrada: R$ 5 (50 primeiros); R$ 10 (dos 50 aos 100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Can't Stop. Shows com as bandas Red Tube e Auri. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Pinguim Music Bar
Jackson Lima e Felipe Soares. Às 18h. Couvert: R$ 10. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Liverpub Vitória
Vintage Gang. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 22h) e R$ 25. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Garagem Music Bar
Raphael Morais. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (sem lista até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.
Correria Music Bar
Guilherme Lemos - Tributo a Legião Urbana, abertura com a banda Highway (tributo a Bon Jovi). Às 22h. Ingressos: R$ 25 (antecipado). Domingo. Baú do Vinil & Classic Rock ao Vivo. Às 19h. Entrada gratuita. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Wanted Pub
Noite do Chapéu com Felipe Brava e Rodrigo Balla. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Lets Disco
Lets Go! com os DJs Jeff Ueda, Brunelli, Sii Campos, Jess Benevides, Quadrini, Doug, Mônia Lombardi e Sillaz. Às 22h. Entrada: R$ 20 (lista até 0h30); R$ 30 (portaria mulheres); R$ 40 (portaria homens). Informações: (27) 99238-1085.
Burlesqueria
Envolvimento diferente. Às 23h. Entrada: gratuita (20 primeiros); R$ 5 (até 0h); R$ 9,99. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Informações: (27) 98127-4687.
ESPECIAL
Meu Escritório É Na Praça!
Com pocket shows, microfone aberto e campeonato de skate. Às 15h. Aberto ao Público. Praça dos Namorados, Praia do Canto, Vitória.
MÚSICA AO VIVO
André Prando
Cover de Sérgio Sampaio. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7.
Carol & Priscila
Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilandia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.
Sérgio Rouver
MPB. Às 12h30. Aberto ao público. Restaurante Amarillo. Acqua Mania, Rodovia do Sol, Km 32, Amarelos, Guarapari.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares de Cabral. Av. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Rafael Morais
Variado. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314 5000.
CARNAVAL
Bloco das Sereias
Às 16h40. Aberto ao público. Triângulo das Bermudas. Praia do Canto, Vitória.
Bloco do Triângulo
Às 17h. Aberto ao público. Triângulo das Bermudas. Praia do Canto, Vitória.
Ressaca do Bloco Amigos da Onça
Às 16h20. Entrada: R$ 10. Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória. Informações: (27) 99766-0667.
Pauta Quente na Avenida
Às 13h. Aberto ao público. No Bar do Nininho. Rua Chafic Murad, 669, Bento Ferreira, Vitória.
FESTA
40º de Booa - 2ª Edição
Com o grupo PedalaSamba, o cantor Alan Venturin e o DJ Bero Costa. Às 18h. Couvert: R$ 30. Quintalzinho do 40º - Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99904-5360.
Forró dos Aniversariantes - Fevereiro
Com Banda Sabor de Mel, Vando & Junior e Edson Mineiro & Goiano. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (antecipado); R$ 60 (mesa com 4 entradas); R$ 79,90 (Pacote Aniversariantes). Informações: (27) 3229-2352.
Forró da Praia - Ressaca do Carnaval
Shows com Julio Martins do Acordeon (PB) e Banda Boa. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15. Gosto Capixaba. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Informações: (27) 3315-5650.