TELEVISÃO

Ruby Rose será Batwoman em nova série da DC

A emissora The CW fez questão de escalar uma atriz lésbica para interpretar a personagem
Redação de A Gazeta

09 ago 2018 às 16:41

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:41

A atriz australiana Ruby Rose foi escalada para viver a Batwoman na nova série da DC que a emissora The CW irá produzir Crédito: Reprodução
A emissora norte-americana The CW definiu quem fará o papel da Batwoman na nova série do Arrowverse, baseado em quadrinhos da DC. Segundo o site TV Line, a atriz australiana Ruby Rose, conhecida pela sua participação como Stella em "Orange is the New Black", foi contratada para o papel.
Ruby fará sua estreia como a personagem em um crossover de todas as séries da DC ("Arrow", "The Flash", "Supergirl" e "Legends of Tomorrow") que a emissora está planejando para dezembro e que será uma trama solo em 2019. Durante a San Diego Comic-Con, Greg Berlanti, produtor das séries, disse que era essencial achar uma atriz lésbica para interpretar a personagem, que também é gay, na televisão.
Originalmente criada em 1956, a versão atual da Batwoman foi criada por Geoff Johns e Grant Morrison em 2006 como a primeira super heroína assumidamente lésbica nos quadrinhos da DC. Seu alter ego, Katherine Kane, é uma ex-militar norte-americana que tem problemas para se readaptar à vida civil e decide lutar contra o crime após ver o Batman em ação.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

