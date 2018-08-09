Ruby Rose será Batwoman em nova série da DC

A emissora norte-americana The CW definiu quem fará o papel da Batwoman na nova série do Arrowverse, baseado em quadrinhos da DC. Segundo o site TV Line, a atriz australiana Ruby Rose, conhecida pela sua participação como Stella em "Orange is the New Black", foi contratada para o papel.
Ruby fará sua estreia como a personagem em um crossover de todas as séries da DC ("Arrow", "The Flash", "Supergirl" e "Legends of Tomorrow") que a emissora está planejando para dezembro e que será uma trama solo em 2019. Durante a San Diego Comic-Con, Greg Berlanti, produtor das séries, disse que era essencial achar uma atriz lésbica para interpretar a personagem, que também é gay, na televisão.
Originalmente criada em 1956, a versão atual da Batwoman foi criada por Geoff Johns e Grant Morrison em 2006 como a primeira super heroína assumidamente lésbica nos quadrinhos da DC. Seu alter ego, Katherine Kane, é uma ex-militar norte-americana que tem problemas para se readaptar à vida civil e decide lutar contra o crime após ver o Batman em ação.