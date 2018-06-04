Rubel lança 'Casas' durante show em Vitória

Cinco anos após lançar um álbum despretensioso, gravado em um estúdio caseiro, nos Estados Unidos, que viralizou na internet, o músico carioca Rubel lança seu novo trabalho, Casas. Mais elaborado, o novo disco traz uma versão mais madura de Rubel, que ele apresenta no show na próxima sexta-feira, dia 8, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
Casas é mais complexo musicalmente, como define o cantor e compositor. Se o primeiro álbum, Pearl (2013), é quase todo acústico, com voz e violão, e sem arranjos, o novo trabalho traz uma banda completa, com quarteto de cordas, beats eletrônicos e traz a mistura do folk com uma variedade de estilos. Rubel flerta com o samba, MPB, hip hop, rap. É como se o primeiro disco fosse para dentro e o novo para fora, analisa ele.
São 14 faixas com convidados especiais, como os paulistanos Emicida (em Mantra) e Rincon Sapiência (em Chiste). Sou muito fã deles. O Emicida foi uma inspiração desde o início, acho que ele é um dos maiores compositores da atualidade. O Rincon eu conheci um pouco mais tarde mas também é um dos maiores letristas. Eles tinham tudo a ver com a proposta que eu queria, que era fazer mistura com a rap. Eu não sou rapper e nem ousaria tentar, diz.
HUMOR POLITIZADO
O seu mais recente clipe da faixa Chiste, ao lado de Rincon, mostra um Rubel bem-humorado e dançante. Dirigido e roteirizado pelo próprio artista, é uma sátira a programas como o The Voice. No clipe, a dupla participa do programa The Dance em uma coreografia um pouco desengonçada.
Sou apaixonado por humor sempre tive vontade de fazer coisas assim. Essa música parecia uma boa oportunidade por ser mais leve e lúdica. A ideia era gravar um clipe de dança, mas não imaginava que seria eu dançando, conta.
Apesar do humor do clipe, a letra de Chiste mostra em uma de suas rimas o posicionamento político do artista, que canta Quem diz que o homem não chora / Com certeza não colabora / As lágrimas são como Temer / Necessário colocar pra fora. O carioca diz que para ele é importante se posicionar a favor do que acredita.
Eu acho difícil dizer o que as pessoas têm que fazer. Mas posso falar por mim. Acho que é meu trabalho dialogar com as pessoas, propor ideias e reflexões. A situação está tão grave que se isentar é perigoso porque precisamos de mais vozes falando e lutando pelo que acredita, opina.
Ao produzir o novo disco, Rubel assume que teve medo da música ter sido um acidente em sua vida, que não sabia se iria conseguir fazer e se o segundo álbum seria tão bom quanto o primeiro.
O segundo disco para muitos músicos é uma provação. Ou você se reafirma ou se desconstrói. Eu passei por isso. Mas entendi que não vou tentar fingir q não me importo com isso. E o que fiz foi usar isso para me impulsionar e trabalhar muito pra fazer o melhor. Não descansei enquanto não tinha as músicas da melhor forma, admite.
Lançamento do álbum Casas
Show com Rubel e show de abertura de Nano Vianna.
Quando: 8 de junho, às 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 40 (meia).
Confira
Casas
Rubel. Dorileo/Natura Musical, 14 faixas.
Valor: R$ 30. O álbum chega às lojas em junho mas já está disponível nas plataformas de streaming.