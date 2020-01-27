Roupa Nova anuncia que grupo mudará nome para 'Roupa Sempre Nova'

A banda Roupa Nova usou suas redes sociais para afirmar que mudou o nome do grupo para Roupa Sempre Nova nesta segunda-feira, 27.
"Completamos 40 anos de estrada com a mesma energia de sempre e queremos marcar esse momento. Por isso, decidimos atualizar o nome da banda: a partir de agora somos Roupa Sempre Nova! Vida longa à Roupa Nova!", informa o comunicado.
O Roupa Nova não informou se a mudança é definitiva ou se faz parte de alguma campanha publicitária. Confira o anúncio do nome Roupa Sempre Nova abaixo: