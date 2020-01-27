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Música

Roupa Nova anuncia que grupo mudará nome para 'Roupa Sempre Nova'

'Completamos 40 anos de estrada com a mesma energia de sempre e queremos marcar esse momento', informa comunicado divulgado pela banda

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:03
A banda Roupa Nova, que agora se chama Roupa Sempre Nova Crédito: Instagram/@roupanova
A banda Roupa Nova usou suas redes sociais para afirmar que mudou o nome do grupo para Roupa Sempre Nova nesta segunda-feira, 27.
"Completamos 40 anos de estrada com a mesma energia de sempre e queremos marcar esse momento. Por isso, decidimos atualizar o nome da banda: a partir de agora somos Roupa Sempre Nova! Vida longa à Roupa Nova!", informa o comunicado.

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O Roupa Nova não informou se a mudança é definitiva ou se faz parte de alguma campanha publicitária. Confira o anúncio do nome Roupa Sempre Nova abaixo:

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