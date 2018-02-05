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Rouge lança 'Bailando', primeira música inédita após retorno da banda

Grupo se apresentou, pela primeira vez, na TV Globo, e aproveitou a ocasião para apresentar o novo hit do quinteto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 14:29

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 14:29

Rouge lança "Bailando", primeira música inédita após retorno da banda Crédito: Reprodução/YouTube RougeOficialVevo
A banda Rouge lançou no domingo (4) o clipe da música Bailando, a primeira inédita desde a volta da banda em outubro de 2017. A música foi lançada durante a participação do quinteto formado por Lissah Martins, Fantine Thó, Karin Hils, Aline Wirley e Luciana Andrade no "Domingão do Faustão", na TV Globo. Pela primeira vez, também, o grupo apareceu na emissora.
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A música foi composta por Umberto Tavares, que trabalhou com cantores consagrados como Anitta ("Paradinha, Bang"), Nego do Borel ("Você Partiu Meu Coração") e Ludimilla ("A Danada Sou Eu"). Assista o clipe da nova música do Rouge: 
Formado em 2002, em um programa de televisão, o Rouge vendeu mais de seis milhões de discos e colecionou músicas de sucesso, como "Ragatanga" e "Brilha La Luna".

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