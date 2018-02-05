Rouge lança "Bailando", primeira música inédita após retorno da banda Crédito: Reprodução/YouTube RougeOficialVevo

A banda Rouge lançou no domingo (4) o clipe da música Bailando, a primeira inédita desde a volta da banda em outubro de 2017. A música foi lançada durante a participação do quinteto formado por Lissah Martins, Fantine Thó, Karin Hils, Aline Wirley e Luciana Andrade no "Domingão do Faustão", na TV Globo. Pela primeira vez, também, o grupo apareceu na emissora.

A música foi composta por Umberto Tavares, que trabalhou com cantores consagrados como Anitta ("Paradinha, Bang"), Nego do Borel ("Você Partiu Meu Coração") e Ludimilla ("A Danada Sou Eu"). Assista o clipe da nova música do Rouge: