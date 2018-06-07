Rosa de Saron faz show nesta sexta (8) em Anchieta

A Festa Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, segue até o próximo domingo (10) com atividades religiosas e programação cultural, além de shows musicais. A banda Rosa de Saron é um dos destaques da programação, com a apresentação que acontece nesta sexta-feira (8).
Durante os dias de festival também haverá apresentação de espetáculos de balé, teatro, danças folclóricas e corais, que serão promovidas no adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta.
PROGRAMAÇÃO
8/06 (sexta-feira)
20h30 Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário) com Show com da Banda Sambolada
22h Show com a banda Rosa de Saron no Adro do Santuário
00h Show com Flávia Mendonça no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
9/06 (sábado)
18h Apresentação Teatral Auto da Assunção pela comunidade de Mãe-Bá no Adro do Santuário
19h Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
22h Show com a Banda Mary Di no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
00h Show com a Banda Gang Lex no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
10/06 (domingo)
14h Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário) com Roda de Samba
14h Show com Grupo Samba Bom no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)
16h Show com Banda Pele Morena no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)
20h Show com Banda Musical Prateado no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)
22h Show com Banda Cadillac de Luxo no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)