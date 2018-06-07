Rosa de Saron faz show nesta sexta (8) em Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram @bandarosadesaron

A Festa Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, segue até o próximo domingo (10) com atividades religiosas e programação cultural, além de shows musicais. A banda Rosa de Saron é um dos destaques da programação, com a apresentação que acontece nesta sexta-feira (8).

Durante os dias de festival também haverá apresentação de espetáculos de balé, teatro, danças folclóricas e corais, que serão promovidas no adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta.

PROGRAMAÇÃO

8/06 (sexta-feira)

20h30  Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário) com Show com da Banda Sambolada

22h  Show com a banda Rosa de Saron no Adro do Santuário

00h  Show com Flávia Mendonça no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)

9/06 (sábado)

18h  Apresentação Teatral Auto da Assunção pela comunidade de Mãe-Bá no Adro do Santuário

19h  Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)

22h  Show com a Banda Mary Di no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)

00h  Show com a Banda Gang Lex no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)

10/06 (domingo)

14h  Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário) com Roda de Samba

14h  Show com Grupo Samba Bom no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)

16h  Show com Banda Pele Morena no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)

20h  Show com Banda Musical Prateado no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)