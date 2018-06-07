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Espetáculo

Rosa de Saron faz show nesta sexta (8) em Anchieta

Banda faz parte da programação que brinda a Festa Nacional de São José de Anchieta

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 19:39
Rosa de Saron faz show nesta sexta (8) em Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram @bandarosadesaron
A Festa Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, segue até o próximo domingo (10) com atividades religiosas e programação cultural, além de shows musicais. A banda Rosa de Saron é um dos destaques da programação, com a apresentação que acontece nesta sexta-feira (8).
Durante os dias de festival também haverá apresentação de espetáculos de balé, teatro, danças folclóricas e corais, que serão promovidas no adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta.
PROGRAMAÇÃO
8/06 (sexta-feira)
20h30  Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário) com Show com da Banda Sambolada
22h  Show com a banda Rosa de Saron no Adro do Santuário
00h  Show com Flávia Mendonça no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
9/06 (sábado)
18h  Apresentação Teatral Auto da Assunção pela comunidade de Mãe-Bá no Adro do Santuário
19h  Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
22h  Show com a Banda Mary Di no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
00h  Show com a Banda Gang Lex no Espaço Gastronômico (Subida do Santuário)
10/06 (domingo)
14h  Abertura do Espaço Gastronômico (Subida do Santuário) com Roda de Samba
14h  Show com Grupo Samba Bom no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)
16h  Show com Banda Pele Morena no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)
20h  Show com Banda Musical Prateado no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)
22h  Show com Banda Cadillac de Luxo no Espaço Gastronômico (subida do Santuário)

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