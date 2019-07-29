Home
Rodrigo Suricato volta como trovador do folk pop brasileiro

Também vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo Suricato lança "Na Mão As Flores", disco em que mostra inspirações diversas e um cover de Belchior

Rodrigo Suricato está de volta! Tendo ganhado destaque nacional com a banda Suricato no programa “SuperStar”, ele lança agora “Na Mão as Flores”, seu quarto disco. Vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em 2015, com “Sol-Te”, o cantor agora aposta em um estilo mais arrojado e inspirado nas performances de rua.

“É uma nova fase. Busquei inspiração nas performance dos músicos de rua. O resultado é uma obra de transição muito bonita”, afirma.

A novidade não veio ao acaso, ela é fruto de muito trabalho e dedicação. “Passei os últimos três anos produzindo mais de trinta músicas para selecionar apenas dez. Produzir um disco solo é tomar todas as decisões do trabalho, o resultado não poderia ser outro: esse é o meu disco mais bonito e mais completo. Não tem Rodrigo diluído, apenas por inteiro”, afirma.

Em entrevista por telefone ao Gazeta Online, o artista explica como surgiu o nome da faixa “Na Mão as Flores” que dá nome ao álbum. “O pior de mim está na mesma mão que trago flores pra você. É falar de coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, falo de pessoas e natureza humana. Minha músicas surgem da observação do cotidiano, em casa as letras das músicas se misturam com as poesias que escrevo”, afirma.

Suricato conta que o disco nasceu autobiográfco, mas na verdade é “sobre todos nós”. “É falar de coisas e desejos da nossa natureza, que acontecem na vida de qualquer pessoa”, justifica.

Músico Rodrigo Suricato lança o disco "Na Mão As Flores" Crédito: Renan Oliveira/divulgação

O artista vem desenvolvendo um conceito de show inovador, a banda de um homem só. Durante as apresentações vários instrumentos são tocados simultaneamente pelo cantor. Essa habilidade já lhe rendeu o prêmio de melhor guitarrista brasileiro e incontáveis gravações com outros artistas. Com essa proposta de show, Suricato afirma que está inteiro no palco e quem o acompanha terá acesso a um Rodrigo na íntegra.

Também vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo explica como os dois trabalhos dialogam. “Os projetos acabam se falando, mas geralmente decidimos de forma democrática (risos)”, relata.

Para o cantor que respira música e considera “sorte e esforço” todo o sucesso que vem fazendo, não existe momento certo para se inspirar. “É uma ilusão acreditar que só se escreve música quando se está inspirado. Quando não tenho o momento de inspiração eu começo sozinho a escrever alguma coisa para fluir”, afirma.

“Na Mão as Flores” é um disco quase todo autoral, exceção feita à versão de “Como Nossos Pais”, de Belchior, que Rodrigo transforma em um ousado blues em que sua voz ironicamente lembra a de Frejat, ex-Barão Vermelho.

“Eu acho que o contexto social atual me levou a revisitar ‘Como Nossos Pais’. Belchior era fã de blues assim como eu. Percebi durante o processo de autoconhecimento que resultou no disco, que a gente repete inconscientemente alguns padrões de outras gerações. Reconhecê-los dentro de mim e aperfeiçoá-los foi a parte mais dolorida e linda desse processo”, explica.

 

