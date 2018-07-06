Rodrigo Santoro fará participação especial no longa 'Turma da Mônica - Laços'

O ator Rodrigo Santoro fará uma participação especial no live-action Turma da Mônica - Laços, em uma homenagem às histórias em quadrinhos clássicas.
Em comunicado à imprensa, ator afirmou: "Participar deste projeto é um verdadeiro presente pra mim. É ter a chance de conhecer os meus grandes companheiros de infância. Uma honra ter sido convidado para brincar com essa turma".
Com previsão de estreia para 2019, filme é dirigido por Daniel Rezende e tem no elenco principal, além dos atores-mirins escolhidos para representar a turminha - Giulia Benite como Mônica, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo como Magali, Gabriel Moreira como Cascão -, Monica Iozzi como a Dona Lourdinha, Paulo Vilhena como seu Cebola e Ravel Cabral como Homem do saco.