Rodrigo Santoro fará participação especial no longa 'Turma da Mônica - Laços'

06/07/2018 - Rodrigo Santoro posa com o diretor Daniel Rezende e Maurício de Sousa após fechar participação no longa "Turma da Mônica - Laços"

O ator Rodrigo Santoro fará uma participação especial no live-action Turma da Mônica - Laços, em uma homenagem às histórias em quadrinhos clássicas.

Em comunicado à imprensa, ator afirmou: "Participar deste projeto é um verdadeiro presente pra mim. É ter a chance de conhecer os meus grandes companheiros de infância. Uma honra ter sido convidado para brincar com essa turma".