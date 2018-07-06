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CINEMA

Rodrigo Santoro fará participação especial no longa 'Turma da Mônica - Laços'

No elenco, as crianças Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão) ; confira o trailer

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:58
06/07/2018 - Rodrigo Santoro posa com o diretor Daniel Rezende e Maurício de Sousa após fechar participação no longa "Turma da Mônica - Laços" Crédito: Instagram/Rodrigo Santoro
O ator Rodrigo Santoro fará uma participação especial no live-action Turma da Mônica - Laços, em uma homenagem às histórias em quadrinhos clássicas.
Em comunicado à imprensa, ator afirmou: "Participar deste projeto é um verdadeiro presente pra mim. É ter a chance de conhecer os meus grandes companheiros de infância. Uma honra ter sido convidado para brincar com essa turma".
Com previsão de estreia para 2019, filme é dirigido por Daniel Rezende e tem no elenco principal, além dos atores-mirins escolhidos para representar a turminha - Giulia Benite como Mônica, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo como Magali, Gabriel Moreira como Cascão -, Monica Iozzi como a Dona Lourdinha, Paulo Vilhena como seu Cebola e Ravel Cabral como Homem do saco.

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