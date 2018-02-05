Rodrigo Bocardi será o substituto de William Bonner no JN

Rodrigo Bocardi foi escolhido como substituto oficial de William Bonner na bancada do "Jornal Nacional". Segundo o site "Notícias da TV", o apresentador do "Bom Dia São Paulo" cobrirá, a princípio apenas as férias e eventuais ausências de Bonner à frente do JN. Porém, a intenção da cúpula da Globo é que Bocardi seja o nome para substituir o ex de Fátima Bernardes quando ele decidir deixar a bancada do jornal.
A estreia ocorrerá durante todo o plantão de Carnaval. Bocardi entra no lugar que, até o mês passado, vinha sendo ocupado pelo jornalista Heraldo Pereira, que será agora apresentador da GloboNews.