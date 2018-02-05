TELEVISÃO

Rodrigo Bocardi será o substituto de William Bonner no JN

Jornalista vai começar a assumir a bancada já no carnaval
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 17:54

Rodrigo Bocardi aponta que a credibilidade dos profissionais de imprensa é que garante respeito e confiabilidade diante da profusão de informações veiculadas sem checagem, sobretudo na internet Crédito: Divulgação
Rodrigo Bocardi foi escolhido como substituto oficial de William Bonner na bancada do "Jornal Nacional". Segundo o site "Notícias da TV", o apresentador do "Bom Dia São Paulo" cobrirá, a princípio apenas as férias e eventuais ausências de Bonner à frente do JN. Porém, a intenção da cúpula da Globo é que Bocardi seja o nome para substituir o ex de Fátima Bernardes quando ele decidir deixar a bancada do jornal.
Leia mais notícias de Entretenimento
A estreia ocorrerá durante todo o plantão de Carnaval. Bocardi entra no lugar que, até o mês passado, vinha sendo ocupado pelo jornalista Heraldo Pereira, que será agora apresentador da GloboNews.
 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

