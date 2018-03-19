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TELEVISÃO

Ricardo Lessa é o novo apresentador do 'Roda Viva'

Jornalista ocupa o lugar de Augusto Nunes

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:45
Ricardo Lessa Crédito: Divulgação / TV Globo
Em nota oficial, a TV Cultura anunciou nesta segunda-feira, 19, que o jornalista Ricardo Lessa será o novo apresentador do programa Roda Viva. que terá a primeira apresentação no dia 9 de abril.
Com mais de 40 anos de carreira, Ricardo Lessa formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e iniciou a carreira no Jornal do Brasil, passando ainda pelo Bom Dia Rio, da TV Globo e pela Política do jornal O Estado de S. Paulo.
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Lessa é também autor de seis livros, entre eles Amazônia: raízes da destruição e A que hora vem o povo?. Foi vencedor do Prêmio Embratel e do Prêmio Icatu de Jornalismo Econômico.
Jornalista ocupa o lugar de Augusto Nunes.

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