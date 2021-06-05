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Revival de 'iCarly' irá abordar ausência de Sam ao longo da série

Carly, vivida por Miranda Cosgrove, terá uma nova melhor amiga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 11:28

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 11:28

Elenco do programa iCarly em 2021
Elenco do programa iCarly em 2021 Crédito: Divulgação/Paramount+
O revival da série "iCarly" (2007, Nickelodeon) ganhou seu primeiro trailer recentemente, e os fãs não deixaram de notar a ausência da atriz Jennette McCurdy, 28, que interpretava a melhor amiga de Carly (Miranda Cosgrove), Sam Puckett.
Cosgrove, agora em seus 28 anos, afirmou, em entrevista ao Entertainment Weelky, que a ausência da personagem icônica será tratada logo no primeiro episódio da temporada. "Definitivamente vamos falar sobre a relação com Sam e onde ela está logo no episódio-piloto."
"E ela também será mencionada durante todo o restante da temporada, então com certeza sua ausência será explicada na série", continuou. Além de Cosgrove, o ator Nathan Kress, 28, que vivia Freddie, e Jerry Trainor, 44, Spencer o irmão mais velho de Carly, estão confirmados no elenco.

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A nova temporada terá 13 episódios e irá mostrar Carly, com uma nova melhor amiga, tentando relançar seu programa iCarly. A atriz Laci Mosley irá interpretar Harper, colega de quarto de Carly que pretende se tornar uma estilista.
A série promete trazer uma dinâmica diferente de Carly e Harper, para não esquecer Sam. A personagem foi tão marcante que ganhou uma série derivada com a cantora Ariana Grande, xx, chamada "Sam e Cat". No entanto, McCurdy confirmou em março que parou de atuar por se arrepender de seus papéis anteriores.
"Tenho vergonha dos papéis que aceitei no passado. Me arrependo da minha carreira de várias formas", afirmou a artista. "iCarly" foi transmitida originalmente entre 2007 e 2012. A nova versão, produzida pela Paramount+, deve estrear a partir de 17 de junho, e foi desenvolvida por Jay Kogen e Ali Schouten.

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