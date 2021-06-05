Revival de 'iCarly' irá abordar ausência de Sam ao longo da série

Elenco do programa iCarly em 2021 Crédito: Divulgação/Paramount+

O revival da série "iCarly" (2007, Nickelodeon) ganhou seu primeiro trailer recentemente, e os fãs não deixaram de notar a ausência da atriz Jennette McCurdy, 28, que interpretava a melhor amiga de Carly (Miranda Cosgrove), Sam Puckett.

Cosgrove, agora em seus 28 anos, afirmou, em entrevista ao Entertainment Weelky, que a ausência da personagem icônica será tratada logo no primeiro episódio da temporada. "Definitivamente vamos falar sobre a relação com Sam e onde ela está logo no episódio-piloto."

"E ela também será mencionada durante todo o restante da temporada, então com certeza sua ausência será explicada na série", continuou. Além de Cosgrove, o ator Nathan Kress, 28, que vivia Freddie, e Jerry Trainor, 44, Spencer o irmão mais velho de Carly, estão confirmados no elenco.

A nova temporada terá 13 episódios e irá mostrar Carly, com uma nova melhor amiga, tentando relançar seu programa iCarly. A atriz Laci Mosley irá interpretar Harper, colega de quarto de Carly que pretende se tornar uma estilista.

A série promete trazer uma dinâmica diferente de Carly e Harper, para não esquecer Sam. A personagem foi tão marcante que ganhou uma série derivada com a cantora Ariana Grande, xx, chamada "Sam e Cat". No entanto, McCurdy confirmou em março que parou de atuar por se arrepender de seus papéis anteriores.