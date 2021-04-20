Dubladora de "Peppa Pig", "Rebelde" e “iCarly”, Ana Lucia Menezes morre aos 45 anos

A atriz e dubladora Ana Lucia Menezes, conhecida por seus trabalhos de dublagem em "Peppa Pig", "iCarly" e "Rebelde" morreu nesta terça (20), aos 45 anos. A informação foi divulgada por Bia Menezes, filha da atriz, que fez uma homenagem para a mãe no Instagram.

Ana Lucia estava internada desde o último dia 13 após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). "Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou para mim. Mas voltou para sua casa, seu lar, sua morada ao lado do nosso pai", publicou Bia.

"Você escreveu uma história aqui, e eu terei a obrigação de continuá-la porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto, agora é hora de descansar e usufruir do que Deus preparou para ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade", concluiu ela.

Ana Lucia tinha 33 anos de profissão como dubladora. Entre seus trabalhos mais conhecidos, ela fez a voz da ovelha Suzy em "Peppa Pig", e de Sophie, personagem interpretada por Amanda Seyfried em "Mamma Mia" (2008). Ela também dublou Sam, na série "iCarly" (2007-2012), e Laura, de "Carrossel" (1989).

Adorada entre os fãs das produções latinas, Ana Lucia era dubladora oficial da atriz Maite Perroni no Brasil, dando voz a suas personagens em novelas como "Rebelde" e "Cuidado com o Anjo". Seu último trabalho está em exibição no SBT, com a personagem Maria Desamparada (Perroni), em "Triunfo do Amor".