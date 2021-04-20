Abertas inscrições para oficinas culturais com bolsas de até R$ 900

Secult/ES lança oficinas culturais com 780 vagas e bolsas que variam entre R$ 200,00 a R$ 900,00 Crédito: Bigter Choi/Pixabay

Com o setor paralisado há praticamente dois anos, por conta da pandemia do novo coronavírus, a classe artística se apoia nas iniciativas governamentais para continuar seguindo em frente. Uma dessas atividades é o projeto "Trilhas da Cultura", lançado pela Secretaria de Estado da Cultura, tendo como suporte financeiro a verba recebida pela Lei Aldir Blanc.

A ação pretende levar capacitação e renda para profissionais da classe cultural, além de lançar oficinas de formação nas áreas de Artes Cênicas, Audiovisual, Marketing Cultural, Produção e Valorização Cultural Comunitária, e Protagonismo da Juventude e Políticas Públicas. Ao todo, o "Trilhas da Cultura" oferece mais de 700 vagas, com bolsas-auxílio que variam de R$ 200 a R$ 900.

De acordo com informações da Secult/ES, os recursos relacionados ao "Trilhas da Cultura" são repassados aos institutos que desenvolvem os projetos culturais, com um teto máximo de R$ 250 mil para cada espaço.

Serão priorizados alunos de famílias de baixa renda, desempregados afetados pela pandemia da Covid-19 e moradores de bairros de alta vulnerabilidade social. Além disso, são reservadas vagas para mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. A ideia é promover a diversidade no acesso ao conhecimento.

O grupo Nós Capixabas, por exemplo, está com 330 vagas para bolsistas em seis cursos: "Agente Comunitário da Cultura"; "Escrevendo Projetos Culturais"; "Patrimônio Cultural: Como Cuidar?": "Cultura Alimentar, das Águas e da Saúde"; "Culturas Periféricas Urbanas" e "Saberes da Terra e Tecnologia Sociais".

As bolsas variam entre R$ 300 e R$ 900, com os cursos podendo ser frequentados por pessoas de 18 a 29 anos das regiões Norte, Sul e Metropolitana do Espírito Santo e participantes de ações culturais comunitárias. As aulas serão ministradas pela internet, com inscrições seguindo até 30 de abril e início dos cursos previsto para 5 de maio.

Outra iniciativa é o projeto "Escola Livre Cinecena Capixaba", desenvolvido pelo instituto Circo Teatro Capixaba. São ofertadas 300 vagas para cursos nas áreas de Artes Cênicas e Audiovisual (veja todas as vagas disponíveis no serviço abaixo).

Entre o público-alvo, estão jovens de 16 a 29 anos, de baixa renda e de todo o Estado. As inscrições vão de 25 de abril a 10 de maio, com aulas também ministradas virtualmente. A lista com os selecionados será divulgada no próprio site, no próximo dia 14.

O projeto de capacitação conta com coordenação geral de Willian Rodrigues e coordenação pedagógica de Margareth Galvão. A iniciativa conta ainda com a participação na equipe administrativa de Thiago Araújo e dos ministrantes Cesar Huapaya, Ricardo Sá e Suely Bispo, dentre outros que foram convidados para integrarem a escola livre.

A atriz e autora Suely Bispo será uma das professoras das oficinas promovidas pelo Circo Teatro Capixaba Crédito: Divulgação/ Editora Cousa

Os alunos participantes dos cursos receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500, para pessoas com experiência prévia na área. As oficinais, por sua vez, oferecem R$ 200, sem pré-requisitos, para pessoas que participarem de ao menos 70% das atividades.

FUTURO

"Agentes do Amanhã". Recentemente, aconteceu o processo seletivo para as aulas de "Políticas Públicas Culturais e Protagonismo da Juventude", com Erlon Paschoal, e "Comunicação e Marketing Cultural", com Tereza Dantas e Karola Balves. onforme anunciado anteriormente pelo "Divirta-se" , o "Trilhas da Cultura" também engloba as oficinas do projetoRecentemente, aconteceu o processo seletivo para as aulas de "Políticas Públicas Culturais e Protagonismo da Juventude", com Erlon Paschoal, e "Comunicação e Marketing Cultural", com Tereza Dantas e Karola Balves.

Mais três oficinas abrem inscrições nesta terça-feira (20), com encerramento previsto para o dia 28: "Empreendedorismo Cultural, Mercado e Economia Criativa", com Clair Júnior; "Elaboração de Projetos Culturais", com Daniel Morelo; e "Gestão de Projetos Culturais e Prestação de Contas", com Simone Marçal.

Projeto "Agentes do Amanhã" lançam oficinas culturais para jovens de comunidades de risco social Crédito: Pexels/Kaboompics

Serão 30 vagas para cada curso e cada aluno selecionado receberá uma bolsa de R$ 400,00. As aulas serão gratuitas e em formato remoto (on-line), por meio da plataforma Zoom.

Podem participar agentes e produtores culturais entre 16 e 29 anos, moradores da periferia da Grande Vitória, priorizando residentes de bairros de alta vulnerabilidade social abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.

Produtora das oficinas, Simone Marçal acredita que a inciativa serve para desenvolver o fazer cultural na vida desses agentes. " Os cursos vão oportunizar conhecimento a jovens que são agentes em seus territórios e muitas vezes não tem acesso à capacitação. Além disso, temos o desejo de ampliar a entrada deles no mercado cultural, com conhecimento e novas possibilidades de ação", aponta.

PROTAGONISMO

Secretário Estadual de Cultura, Fabrício Noronha adianta que o "Trilhas da Cultura" chega para juntar os pilares econômicos, sociais e simbólicos da cultura em uma mesma ação.

"A gente sempre fala em economia criativa, em como a criatividade nos ajuda a superar crises, sobrevivendo e encontrando saídas cada vez melhores. Quando investimos em capacitação e damos a oportunidade de quem se capacita ganhar bolsa, estamos investindo no nosso presente e no nosso futuro. Cada pessoa que participa ganha um pouco, e esperamos que as trocas continuem e sejam muito proveitosas para todos", pontua.

INSCRIÇÕES PARA OFICINAS DO PROJETO "TRILHAS DA CULTURA"