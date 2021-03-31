Projeto oferece oficinas culturais no ES com bolsas de R$ 400

Iniciação ao Cinema é um dos cursos oferecidos Crédito: Pixabay/Dimhou

Que tal aprender uma profissão e ainda ganhar uma bolsa para ajudar com os custos? É o que promete o projeto Trilhas da Cultura para jovens de cinco municípios. A iniciativa vai ofertar cinco oficinas gratuitas e virtuais: montagem teatral; técnica vocal; iniciação no cinema; preparação de atores; e Brecht e Stanislavski, que vai propor uma revisão de opiniões e preconceitos arraigados às teorias destes grandes encenadores.

De acordo com a Ratimbum Produções de Artes, que coordena o projeto, são 150 vagas para jovens com idades de 18 a 29 anos, que morem preferencialmente nos municípios de Mantenópolis, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Domingos Martins e Serra. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet (confira os links no fim da matéria).

“O projeto terá duração de dois meses e vai contemplar jovens pertencentes, preferencialmente, à família de baixa renda. Serão contemplados com a bolsa de R$400 aqueles que tiverem frequência igual ou superior a 80% do total das aulas”, destaca Elenice Moreira, uma das sócias da produtora.

As aulas começam já no dia 5 de abril. Nesta quinta-feira (1), será realizada uma live com a presença do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, representantes das secretarias de cultura dos municípios participantes do projeto e dos professores que vão comandar as oficinas. A mediação será da atriz e gestora Beth Caser.

Realizado pela Associação Cultural, Circense e Ambiental Uma Floresta, o projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc, via Chamamento Público para Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo - Governo Federal.

SERVIÇO

PROJETO TRILHAS DA CULTURA

Data: abertura: 01 de abril | Período das aulas: 05 de abril a 25 de maio de 2021



abertura: 01 de abril | Período das aulas: 05 de abril a 25 de maio de 2021 Inscrições gratuitas



Informações: (27) 3222-0869 / 99698-0869 (whatsapp)

