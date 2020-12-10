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Televisão

'iCarly' terá revival da série na Nickelodeon com elenco original

Anúncio foi oficializado pela Paramount+, mas ainda não há data de exibição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 17:07

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:07

Jennette McCurdy, Noah Munck, Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress faziam parte de 'iCarly'
Jennette McCurdy, Noah Munck, Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress faziam parte de 'iCarly' Crédito: Reprodução/IMDB
Os fãs de iCarly podem se preparar para o retorno da série da Nickelodeon, com direito a revival com o elenco original. A informação foi confirmada pela Paramount+ nesta quarta-feira, 9. Miranda Cosgrove, que interpretava Carly, Jerry Trainor, o irmão mais velho dela, e Nathan Kress, melhor amigo de Carly, devem estar nesse remake.
iCarly foi ao ar de 2007 a 2012 na Nickelodeon e contava a história de três amigos que faziam um webcast. Ao mesmo tempo, lidavam com as questões próprias da adolescência. A Paramount+ é a nova plataforma de streaming da Viacom, que reúne todo conteúdo do Comedy Central, MTV, BET, Paramount Network e Nickelodeon, deve chegar ao Brasil apenas em 2021.

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