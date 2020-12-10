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Segunda temporada da série 'Hospital New Amsterdam' estreia no Globoplay

Protagonizada por Ryan Eggold, produção chega nesta quinta, 10, ao canal de streaming

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:28
Cena da segunda temporada da série Hospital New Amsterdam
Cena da segunda temporada da série Hospital New Amsterdam Crédito: Globoplay
A segunda temporada da série exclusiva Hospital New Amsterdam chega ao Globoplay nesta quinta-feira, 10, prometendo muita adrenalina e emoção pelos corredores do hospital onde o médico Max Goodwin (Ryan Eggold) trabalha.
Esta nova fase trará os reflexos do desfecho da última temporada, que deixou várias vidas em risco após um acidente de ambulância envolvendo o próprio dr. Max, sua mulher, Georgia (Lisa O'Hare), sua filha recém-nascida, Luna, e as médicas Lauren Bloom (Janet Montgomery) e Helen Sharpe (Freema Agyeman).
O primeiro episódio começa três meses após o terrível acidente e, com o desenrolar da história, usará cenas em flashback para completar o quebra-cabeças e mostrar como a vida pessoal e profissional dos envolvidos foi afetada.
O material enviado à imprensa traz um comentário de Eggold sobre a série: "há muitas perguntas que ficaram sem respostas no fim da temporada um e que serão respondidas na temporada 2. A forma como elas serão respondidas abre as portas para o que acontece com os personagens a partir daí. Há uma história entre os personagens, conexões que foram estabelecidas e que trazem algumas expectativas para a nova temporada".

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