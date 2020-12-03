Streaming

YouTube divulga vídeos mais assistidos no Brasil em 2020

Em edição anual dos mais populares do ano, Marília Mendonça e jogadores de Free Fire ganharam destaque nos vídeos de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:38

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:38

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça teve o clipe com mais visualizações em 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Em clima de final do ano, o YouTube divulgou nesta semana a lista dos vídeos mais assistidos do ano na plataforma aqui no Brasil. O ranking mostra que em 2020 se destacaram lives musicais e eventos esportivos.
Na categoria de vídeos em alta, nada foi mais visto do que a final da Taça Rio, entre Fluminense e Flamengo, transmitida no dia 8 de julho. Com mais de 3,5 milhões de visualizações simultâneas, o jogo foi ao ar pela FluTV, canal da equipe do tricolor do Rio de Janeiro. Já na parte musical, a rainha da sofrência levou a maior audiência do ano: a música Graveto, de Marília Mendonça conta com mais de 200 milhões de visualizações na plataforma.
O ano também foi de descobrir novos criadores de conteúdo. Entre os canais em ascensão, aqueles que registraram um crescimento de pelo menos 300% em 2020, o Loud Thurzin, do time Loud de Free Fire, foi o que mais se destacou na plataforma. O garoto de apenas 14 anos foi contratado pela equipe no início do ano e tem quase 5 milhões de inscritos no seu canal.
No mundo dos games, 2020 permitiu que as streamings ganhassem ainda mais terreno e, claro, coroaram a categoria na plataforma. O jogador NOBRU ficou em destaque entre os criadores de conteúdo já consolidados no YouTube, com um canal com mais de 11 milhões de inscritos. A categoria não incluiu videoclipes, trailers e vídeos infantis.

CONFIRA A LISTA DE VÍDEOS MAIS POPULARES DE 2020 NO YOUTUBE

  • VÍDEOS EM ALTA
  • ? FluTv - Fla-Flu Ao Vivo - Final da Taça Rio
  • ? Flamengo x Boavista Ao Vivo - Taça Rio
  • ? Dinheiro traz felicidade? - Whindersson Nunes
  • ? Felipe Neto Minecraft #1
  • ? Thiago Ventura I Especial Só Agradece l Legendado [4K]
  • ? O Enigma - Completo - Viih Tube
  • ? Truques divertidos e geniais com alimentos II Dicas sobre alimentos por 124 GO!
  • ? Copa América 2020 | Free Fire
  • Entenda a história por trás dos MEMES DA DANÇA COM CAIXÃO - canal Você Sabia
  • PARÓDIA | TUDO OK - THIAGUINHO MT FEAT MILA - Canal No Matinho
  • VÍDEOS DE MÚSICA EM ALTA

  • EUA:
  • ? Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake
  • ? 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)
  • ? Lil Baby x 42 Dugg - We Paid (Official Video)
  • ? NLE Choppa - Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)
  • ? Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]
  • ? DaBaby - ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]
  • ? Roddy Ricch - The Box [Official Music Video]
  • ? Drake - Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk
  • ? YoungBoy Never Broke Again - Lil Top [Official Music Video]
  • ? Lil Baby - The Bigger Picture (Official Music Video)

  • Brasil
  • ? Marília Mendonça - GRAVETO (Todos Os Cantos)
  • ? Henrique e Juliano - VOLTA POR BAIXO - DVD Ao Vivo No Ibirapuera
  • ? MC Niack - Oh Juliana (kondzilla.com)
  • ? Os Barões da Pisadinha - Basta Você Me Ligar (Ao Vivo) ft. Xand Avião
  • ? Os Barões da Pisadinha - Recairei (Ao Vivo)
  • ? Dennis & MC Don Juan - Te Prometo (Clipe Oficial)
  • ? Poesia Acústica #9 - Melhor Forma - L7NNON | CHRIS | Xamã | Lourena | Cesar Mc | Djonga | Filipe Ret
  • ? MC Marks - Deus é por Nós - Dj Muka (Clipe Oficial)
  • ? Eduardo Costa - Ainda Tô Aí (Clipe Oficial ) DVD #ForaDaLei
  • ? Luísa Sonza - BRABA
  • TOP CRIADORES
  • ? NOBRU
  • ? Você Sabia?
  • ? LOUD
  • ? Felipe Neto
  • ? Renato Garcia
  • ? COMÉDIA SELVAGEM
  • ? whinderssonnunes
  • ? O Que Não Dizer Oficial
  • ? CEROL
  • ? LOUD Coringa
  • CRIADORES EM ASCENSÃO
  • ? LOUD THURZIN
  • ? Simone Mendes
  • ? JEFÃO
  • ? LOUD Mii
  • ? No Matinho
  • ? LOUD JORDAN
  • ? MANSÃO MAROMBA
  • ? Deixa Falar
  • ? Megadragom GamePlay
  • ? LOUD Thaiga

