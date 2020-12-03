YouTube divulga vídeos mais assistidos no Brasil em 2020

Em clima de final do ano, o YouTube divulgou nesta semana a lista dos vídeos mais assistidos do ano na plataforma aqui no Brasil. O ranking mostra que em 2020 se destacaram lives musicais e eventos esportivos.
Na categoria de vídeos em alta, nada foi mais visto do que a final da Taça Rio, entre Fluminense e Flamengo, transmitida no dia 8 de julho. Com mais de 3,5 milhões de visualizações simultâneas, o jogo foi ao ar pela FluTV, canal da equipe do tricolor do Rio de Janeiro. Já na parte musical, a rainha da sofrência levou a maior audiência do ano: a música Graveto, de Marília Mendonça conta com mais de 200 milhões de visualizações na plataforma.
O ano também foi de descobrir novos criadores de conteúdo. Entre os canais em ascensão, aqueles que registraram um crescimento de pelo menos 300% em 2020, o Loud Thurzin, do time Loud de Free Fire, foi o que mais se destacou na plataforma. O garoto de apenas 14 anos foi contratado pela equipe no início do ano e tem quase 5 milhões de inscritos no seu canal.
No mundo dos games, 2020 permitiu que as streamings ganhassem ainda mais terreno e, claro, coroaram a categoria na plataforma. O jogador NOBRU ficou em destaque entre os criadores de conteúdo já consolidados no YouTube, com um canal com mais de 11 milhões de inscritos. A categoria não incluiu videoclipes, trailers e vídeos infantis.
CONFIRA A LISTA DE VÍDEOS MAIS POPULARES DE 2020 NO YOUTUBE
- VÍDEOS EM ALTA
- ? FluTv - Fla-Flu Ao Vivo - Final da Taça Rio
- ? Flamengo x Boavista Ao Vivo - Taça Rio
- ? Dinheiro traz felicidade? - Whindersson Nunes
- ? Felipe Neto Minecraft #1
- ? Thiago Ventura I Especial Só Agradece l Legendado [4K]
- ? O Enigma - Completo - Viih Tube
- ? Truques divertidos e geniais com alimentos II Dicas sobre alimentos por 124 GO!
- ? Copa América 2020 | Free Fire
- Entenda a história por trás dos MEMES DA DANÇA COM CAIXÃO - canal Você Sabia
- PARÓDIA | TUDO OK - THIAGUINHO MT FEAT MILA - Canal No Matinho
- VÍDEOS DE MÚSICA EM ALTA
- EUA:
- ? Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake
- ? 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)
- ? Lil Baby x 42 Dugg - We Paid (Official Video)
- ? NLE Choppa - Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)
- ? Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]
- ? DaBaby - ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]
- ? Roddy Ricch - The Box [Official Music Video]
- ? Drake - Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk
- ? YoungBoy Never Broke Again - Lil Top [Official Music Video]
- ? Lil Baby - The Bigger Picture (Official Music Video)
- Brasil
- ? Marília Mendonça - GRAVETO (Todos Os Cantos)
- ? Henrique e Juliano - VOLTA POR BAIXO - DVD Ao Vivo No Ibirapuera
- ? MC Niack - Oh Juliana (kondzilla.com)
- ? Os Barões da Pisadinha - Basta Você Me Ligar (Ao Vivo) ft. Xand Avião
- ? Os Barões da Pisadinha - Recairei (Ao Vivo)
- ? Dennis & MC Don Juan - Te Prometo (Clipe Oficial)
- ? Poesia Acústica #9 - Melhor Forma - L7NNON | CHRIS | Xamã | Lourena | Cesar Mc | Djonga | Filipe Ret
- ? MC Marks - Deus é por Nós - Dj Muka (Clipe Oficial)
- ? Eduardo Costa - Ainda Tô Aí (Clipe Oficial ) DVD #ForaDaLei
- ? Luísa Sonza - BRABA
- TOP CRIADORES
- ? NOBRU
- ? Você Sabia?
- ? LOUD
- ? Felipe Neto
- ? Renato Garcia
- ? COMÉDIA SELVAGEM
- ? whinderssonnunes
- ? O Que Não Dizer Oficial
- ? CEROL
- ? LOUD Coringa
- CRIADORES EM ASCENSÃO
- ? LOUD THURZIN
- ? Simone Mendes
- ? JEFÃO
- ? LOUD Mii
- ? No Matinho
- ? LOUD JORDAN
- ? MANSÃO MAROMBA
- ? Deixa Falar
- ? Megadragom GamePlay
- ? LOUD Thaiga