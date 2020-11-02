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'Baby Shark' supera 'Despacito' e se torna o vídeo mais visto do YouTube

Hit do cantor porto-riquenho já foi considerado o mais visto da história da plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 19:32

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 19:32

A animação Baby Shark tem mais de 7 bilhões de views
A animação Baby Shark tem mais de 7 bilhões de views Crédito: Reprodução/YouTube
A canção infantil "Baby Shark" conquistou o topo dos vídeos do YouTube. O sucesso que não sai da cabeça de pais e filhos conseguiu até superar "Despacito", sucesso mundial do porto-riquenho Luis Fonsi.
Publicado na plataforma em junho, de 2016, o vídeo ultrapassou os 7, 04 bilhões de visualizações nesta semana.
O hit de Fonsi, que foi publicado um ano depois, está nos 7,03 bilhões. Apesar de estar bem próximo do concorrente infantil, é a primeira vez que "Baby Shark" consegue superar "Despacito".

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A música de Fonsi, segundo o YouTube, precisou apenas de 203 dias para se tornar o vídeo mais visto na história do YouTube, com uma média diária de 14,5 milhões de visualizações - o pico em um só dia foi de 25 milhões.
"Baby Shark" é uma canção criada pelo grupo sul-coreano Pinkfong, que cria conteúdos infantis. A música, que conta a história de uma família de tubarões, entrou para o Billboard Hot 100 na 32ª posição, em 2019.

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