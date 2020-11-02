'Baby Shark' supera 'Despacito' e se torna o vídeo mais visto do YouTube

A animação Baby Shark tem mais de 7 bilhões de views Crédito: Reprodução/YouTube

A canção infantil "Baby Shark" conquistou o topo dos vídeos do YouTube. O sucesso que não sai da cabeça de pais e filhos conseguiu até superar "Despacito", sucesso mundial do porto-riquenho Luis Fonsi.

Publicado na plataforma em junho, de 2016, o vídeo ultrapassou os 7, 04 bilhões de visualizações nesta semana.

O hit de Fonsi, que foi publicado um ano depois, está nos 7,03 bilhões. Apesar de estar bem próximo do concorrente infantil, é a primeira vez que "Baby Shark" consegue superar "Despacito".

A música de Fonsi, segundo o YouTube, precisou apenas de 203 dias para se tornar o vídeo mais visto na história do YouTube, com uma média diária de 14,5 milhões de visualizações - o pico em um só dia foi de 25 milhões.