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TELEVISÃO

'The Big Bang Theory': último episódio é o mais visto da TV americana

Segundo dados da Nielsen, o fim da série teve 23,44 milhões de espectadores. Número corresponde a audiência de 2019, até o momento

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:52

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:52

16/05/2019 - Elenco de 'The Big Bang Theory' Crédito: Instagram/@bigbangtheory_cbs
Que The Big Bang Theory é a série queridinha dos americanos ninguém duvida. Mas dados da Nielsen divulgados nesta terça-feira, 21, revelam que o último episódio foi o mais assistido da TV nos Estados Unidos em 2019.
> Elenco de 'The Big Bang Theory' se reúne antes do último episódio
O capítulo The Stockholm Syndrome teve 23,44 milhões de espectadores. Os dados já contabilizam a transmissão ao vivo nos Estados Unidos e as reprises do episódio, que aconteceram nos três dias seguintes.
No Brasil, o final da série ainda não foi exibido. A transmissão será realizada pelo canal pago Warner Channel, às 22h do dia 2 de junho.
> 'The Big Bang Theory' é a série multicâmera mais longa da TV
Na semana anterior ao fim do seriado, o elenco de The Big Bang Theory se reuniu em um jantar e publicou a foto nas redes sociais, para o delírio dos fãs. O momento foi registrado por Kaley Cuoco, que interpreta Penny, no Instagram. "A última ceia com minha família da TV", escreveu a atriz na legenda da foto.

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