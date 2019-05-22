'The Big Bang Theory': último episódio é o mais visto da TV americana

16/05/2019 - Elenco de 'The Big Bang Theory' Crédito: Instagram/@bigbangtheory_cbs

Que The Big Bang Theory é a série queridinha dos americanos ninguém duvida. Mas dados da Nielsen divulgados nesta terça-feira, 21, revelam que o último episódio foi o mais assistido da TV nos Estados Unidos em 2019.

O capítulo The Stockholm Syndrome teve 23,44 milhões de espectadores. Os dados já contabilizam a transmissão ao vivo nos Estados Unidos e as reprises do episódio, que aconteceram nos três dias seguintes.

No Brasil, o final da série ainda não foi exibido. A transmissão será realizada pelo canal pago Warner Channel, às 22h do dia 2 de junho.