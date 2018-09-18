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Literatura

Reinaldo Santos Neves lança livro com sua visão sobre o fim da mundo

Lançamento de 'Blues for Mr. Name ou Deus Está Doente e Quer Morrer' acontece nesta terça-feira (18), às 19h, na Biblioteca Pública do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 22:27

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 22:27

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
A literatura capixaba terá um novo capítulo nesta terça-feira (18). Reinaldo Santos Neves, autor de obras como A Longa História e do polêmico Kitty aos 22: divertimento, lançará às 19h, na Biblioteca Pública do Espírito Santo, o romance Blues for Mr. Name ou Deus Está Doente e Quer Morrer pela Editora Patuá.
Tendo como subtítulo original Romance Apocalíptico, o livro é uma distopia que conta a história de uma veterinária, Katherine Whishaw, que nasce predestinada a pôr Deus para dormir.
Segundo Reinaldo, a ideia para o romance surgiu há dez anos com a proposta de virar pelo avesso o clichê da salvação da humanidade, e ele o faz à medida que põe o ser onipresente ocidental para dormir eternamente  fato que culmina na morte de toda a criação, uma vez que, segundo alguns teólogos medievais, havendo a destruição do Criador, haveria também a destruição da Criação.
Sobre o livro, em seu perfil no Facebook, o escritor Eduardo Madeira, ressalta que além de o autor ter esculpido de forma excelente uma aventura com contornos surpreendentes, ainda há no livro o preciosismo na linguagem característica do autor.
Reinaldo quis subverter o clichê da salvação da humanidade em seu novo livro Crédito: Fábio Vincentini/Arquivo
Deus pode estar doente, mas não Reinaldo. Seu fôlego impressiona. São pouco mais de quatrocentas páginas de pura fabulação deleitosa. Enquanto o mundo não acaba, ele não cessa criar outros, tão desoladores quanto, talvez, mas infinitamente mais interessantes, conclui.
O AUTOR
Reinaldo Santos Neves é formado em Letras Português e Inglês pela UFES, onde foi servidor técnico por 42 anos, trabalhando principalmente com edição de livros e revistas, e foi escritor residente da Biblioteca Pública do Espírito Santo por 4 anos. Publicou os romances Reino dos Medas (1971), A Crônica de Malemort (1978), As Mãos no Fogo (1984), Sueli: Romance Confesso (1989), Kitty aos 22: divertimento (2006), A Longa História (2007), A Ceia Dominicana: romance neolatino (2008) e A Folha de Hera: romance bilíngue (três volumes, 2011, 2012 e 2014). Publicou ainda dois volumes de contos: Má Notícia Para o Pai da Criança (1995) e Heródoto, IV, 196 (2013), e um conjunto de crônicas sobre jazz, Dois Graus a Leste, Três Graus a Oeste (2013).
(A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Rafael Braz)
"Blues for Mr. Name ou Deus está doente e quer morrer" - Reinaldo Santos Neves
Lançamento nesta terça-feira (18), às 19h, na Biblioteca Pública do Espírito Santo. Av. João Batista Parra, 195, Enseada do Suá, Vitória.

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