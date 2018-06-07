Reese Witherspoon confirma 'Legalmente Loira 3' com referência a Elle Woods

Reese Witherspoon como Elle Woods em 'Legalmente Loira' Crédito: Reprodução/MGM

Após rumores de que Reese Witherspoon estaria fazendo negociações para uma continuação de Legalmente Loira, a atriz confirmou em suas redes sociais que o terceiro filme será produzido.

"É verdade", escreveu Reese em suas redes sociais nesta quinta-feira, 7. Ela também postou um vídeo curto em que aparece em uma piscina vestindo um biquíni rosa e usou a hashtag 'Legalmente Loira 3'.