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CINEMA

Reese Witherspoon confirma 'Legalmente Loira 3' com referência a Elle Woods

Atriz deu a notícia vestindo biquíni semelhante ao usado por sua personagem no primeiro filme

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 18:46
Reese Witherspoon como Elle Woods em 'Legalmente Loira' Crédito: Reprodução/MGM
Após rumores de que Reese Witherspoon estaria fazendo negociações para uma continuação de Legalmente Loira, a atriz confirmou em suas redes sociais que o terceiro filme será produzido.
"É verdade", escreveu Reese em suas redes sociais nesta quinta-feira, 7. Ela também postou um vídeo curto em que aparece em uma piscina vestindo um biquíni rosa e usou a hashtag 'Legalmente Loira 3'.
O vídeo faz referência a aplicação feita pela personagem da atriz, Elle Woods, para a Faculdade de Direito de Harvard que ela gravou em uma banheira, também de biquíni rosa.

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