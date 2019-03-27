'Raulzera' marca 30 anos de morte de Raul Seixas com show em Vitória

Vinte pessoas trabalham para colocar no palco do Teatro Glória, no Centro de Vitória, a versão de estreia do projeto "Raulzera". Trata-se de bate-papo e show em homenagem a Raul Seixas. O evento nasce em 2019, ano em que se completam 30 anos de saudades do cantor. Em Vitória, será apresentado no próximo sábado (30), mas os idealizadores já têm propostas para levar o espetáculo ao Sul do país, Brasília e São Paulo.

Crédito: Montagem Gazeta Online

De acordo com Sandrera, que é quem comanda o show dentro do projeto, a ideia de fazer o "Raulzera" nasceu depois de uma conversa que ele teve com Sylvio Passos. Sylvio é quem abre o espetáculo, falando da vida e obra de Raul, com a propriedade de quem trabalhou com ele por anos. Essa etapa do "Raulzera" é chamada de "Pergunte ao Carimbador Maluco. "Nós estamos muito empolgados e com a expectativa a mil para que tudo dê certo", relata, em entrevista ao Gazeta Online.

Em seguida, Sandrera entra em palco com sua banda e Sylvio continua com ele. O cantor esclarece que não se trata de um cover ou show de tributo ao ídolo: "Eu sempre gostei e admiro Raul. As pessoas cobram que eu cante mais músicas dele. Mas, nesse projeto, o show que eu faço é o meu, com músicas minhas. E entre uma canção e outra, eu toco releituras de canções dele".

À época do lançamento, a canção do capixaba chegou até a ser elogiada pela própria Kika e por Vivi Seixas, filha de Raul. "Elas ficaram felizes com a letra, gostaram, assistiram ao clipe e compartilharam nas redes sociais particulares delas", relembra. Ouça:

PASSEATA PARA RAUL

Apesar de não ter outra data e local fechados, apenas convites para apresentação do projeto pelo país, Sandrera confidencia que vai a Brasília em breve participar de uma passeata que será feita em memória de Raul. Lá, foi convidado para se apresentar com este projeto. "É uma forma de mais pessoas conhecerem. Então, também, estou animado", corrobora.

Sandrera espera que nos próximos meses consiga emplacar o projeto, ao lado de Sylvio, para outros locais do Brasil, aproveitando o gancho do aniversário de morte do cantor. "Nós cultivamos memórias boas e é um trabalho primoroso o que ele fez. É até uma forma de retribuir, mesmo que 'in memorian", finaliza.

SERVIÇO

Raulzera

Local: Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)

Data: 30 de março de 2019 (sábado), das 19h às 22h

Ingressos: R$ 30 (inteira) - Vendas na bilheteria do local