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EMPRESÁRIO

Ratinho quer comprar estação de rádio em SP

Comunicador comemora 20 anos de SBT e já tem império maior que a emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 14:25

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 14:25

O apresentador Ratinho Crédito: Reprodução/SBT
Carlos Massa, nome de batismo do apresentador Ratinho, tem um império empresarial no Paraná. Lá, é dono de cinco emissoras de televisão e 28 de rádio (Rede Massa e Massa FM). Ratinho está há vinte anos no SBT e pensa no futuro mais como empresário. Agora, quer diversificar ainda mais os negócios.
"Tocar televisão é muito difícil e caro. Quero parar onde estou, mas quero crescer na rádio FM. Estou com 28 rádios e quero comprar uma em São Paulo. Na hora em que aparecer uma no preço, eu compro", afirmou o comunicador, durante entrevista com jornalistas no SBT nesta terça-feira, 11.
Ele citou o criador da Microsoft, o bilionário Bill Gates: "Perguntaram para ele se o rádio iria acabar. Ele respondeu que, se a internet acabar, o rádio vai noticiar".
Apesar de todo o sucesso que tem no ramo das comunicações, Ratinho já se aventurou nos negócios. "Todo mundo falava que avestruz seria a quarta carne. Comprei noventa. E comeram até meu relógio! Ganhei um relógio do meu grande amigão Leonardo, brilhante, lindo. Um avestruz deu uma bocada e comeu meu relógio", lembra.
Para não se preocupar com herança, o apresentador divide o lucro das empresas entre a mulher e os três filhos, por meio de uma holding. "Nada que nós temos é nosso. Todos os carros, fazendas, tudo é da holding e é repartido", concluiu Ratinho.

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