Rapper PK prepara turnê internacional após músicas com Sonza e Pocah

Sempre lutei muito e corri atrás dos meus sonhos. Eu amo o que faço, acredito que o importante é você nunca desistir do que te faz feliz. Sou muito grato por todos que acreditaram no meu trabalho e me deram oportunidade. E claro, sou grato por ter meus fãs sempre ao meu lado. Sem eles, eu não estaria aqui.