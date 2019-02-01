Rafael Ilha anuncia série documental sobre sua vida: 'superação'

Rafael Ilha Crédito: Reprodução/Instagram @rafael_ilha_oficial

Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar e vencedor da última edição do reality show A Fazenda, anunciou que fará uma série documental biográfica sobre sua vida. "Vai pro lado da superação. Desde a época do Polegar até eu ser vencedor da Fazenda", afirmou o cantor em entrevista ao Pânico nesta sexta-feira, 1º.

Segundo ele, a série deverá ser lançada em março no Playplus, plataforma de streaming da Record TV. "Superação de tudo que passei, da minha carreira, o meu problema com as drogas. 13 anos de dependência química que foram superados. A formação da minha família. Tudo, até coisas que eu não acreditava."

"Eu nunca poderia imaginar, por exemplo, os seis meses em que estive numa situação de morador de rua, devido à dependência química. Eu nunca poderia imaginar que papai do céu, o mestrão lá em cima, tinha tantas coisas reservadas pra mim."

Ilha também lembra o nascimento de seus filhos Cauã, 16, e Laura, 3, além de seu casamento com Aline Kezh, sua mulher, como momentos de superação: "Toda essa virada... Nunca poderia imaginar que teria forças..."

Rafael Ilha em A Fazenda

Ilha também afirmou que pensou em "tocar o sino" de A Fazenda, o que representaria sua desistência do reality: "Chorava igual um bezerrinho lá todo dia. O problema não era nem as pessoas que estavam lá dentro, o jogo. Era a saudade da minha família aqui fora."