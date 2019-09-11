Rael vai do luto ao amor para lançar o disco "Capim Cidreira"

Rael se reencontrou com o amor para gravar "Capim Cidreira" Crédito: João Wainer/Divulgação

“Capim Cidreira”, novo disco de Rael, é afeto; é o gostinho afetivo do chá que a avó do rapper fazia quando ele e os primos ficavam “muito agitados”. “Capim Cidreira” também é solar, fala de amor, tem uma visão otimista, tem uma sonoridade que traz à cabeça do paulista de 36 anos o show de Jorge Ben a que assistiu de maneira inusitada: “pulei o muro para não pagar e o segurança botou a gente pra fora. Acabou que conheci um mano lá na hora, o mano me emprestou a grana pro show... Ele é amigo nosso até hoje, mas nunca paguei essa grana pra ele”, brinca Rael, por telefone, enquanto fala sobre a produção do disco que chega hoje às plataformas digitais.

Apesar de todo o afeto que cerca o novo trabalho, ele surgiu do luto – Rael começou a produzir o disco com o produtor Carlos Eduardo Miranda, que faleceu em março de 2018. A ideia era um disco com sete faixas, uma para cada dia da semana. “A gente já tava desenrolando as coisas, mas com a morte dele eu me encontrei na situação de eu mesmo produzir o disco”, lembra o músico.

Rael então montou seu próprio estúdio e o nomeou Horta Music em função da hortinha que cultiva no local. Tive que viver o luto um pouco, sabe?”, indaga, para completar em seguida: “tive um quadro leve de depressão e isso muda a nossa forma de pensar. Eu não estava conseguindo me conectar comigo mesmo, então me conectei com a natureza. Era disso que estava precisando”.

Em meio a este processo Rael percebeu também que queria um disco diferente do que estava sendo feito no meio – e é este o ponto final da estética de “Capim Cidreira”.

“Eu não queria falar do que tava todo mundo falando. A internet deveria conectar as pessoas, mas tem desconectado... Muito ódio, estamos nos distanciando, mas não queria ser mais um a falar disso, então resolvi falar de amor”, explica.

O AMOR

O amor, segundo Rael, é o que une: “me conecto mais às pessoas com o amor do que com outra mensagem”.

“Capim Cidreira” é rap, reggae, reggaeton, música africana, brasileira... É um conjunto de influências e texturas que talvez soassem artificiais vindo de outro rapper, mas não – o disco tem uma conexão natural com o trabalho que Rael entrega desde “MP3: Música Popular do Terceiro Mundo” (2010) e dialoga ainda mais com “Ainda Bem que Segui as Batidas do Meu Coração” (2013) e “Diversoficando” (2014).

As canções alternam boas melodias de voz com rimas que fazem jus ao ex-apelido do rapper (que assinava Rael da Rima). Tudo no tal clima solar que permeia todo o disco, um grande diferencial num mercado cada vez mais dominado pelo trap.

“Não é que eu não goste de trap, eu gosto, mas, voltando ao que falamos antes, não queria fazer algo que tava todo mundo fazendo. Então eu ouvi muito Novos Baianos, o ‘Kaya’ (disco do Bob Marley & The Wailers), e muito afro fusion, que mistura a cultura africana com música contemporânea”, lembra.

Rael conta que foi a Angola gravar o clipe de “Flor de Aruanda” e depois seguiu para o Zimbábue e para a Tanzânia, lugares em que se deparou com diversos artistas que falavam de amor de forma poética. “Tive que passar por esse processo para perceber que era essa a textura que eu queria pro disco”, pondera.

Rael se reencontrou com o amor para gravar "Capim Cidreira" Crédito: João Wainer/Divulgação

O clima de boas vibrações também influenciou as participações no disco – ao contrário de outros rappers, que normalmente convidam seus pares, Rael chamou Thiaguinho e a banda Melim. Ao lado do pagodeiro ele já havia gravado a música “Miopia Ocular” e participado do show “Tardezinha”. “A gente chegou num período que não dá pra ficar segregando as coisas, colocando em caixinhas, faz mal... Thiaguinho foi uma parceria natural”.