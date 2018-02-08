Quinta-feira de festas e folia na Grande Vitória. Confira a agenda

A quinta-feira pré-carnaval está com opções diversas para badalar. Além das baladas e mostras de arte, o dia terá folia garantida com bloco, no Centro de Vitória, e pagode, na Praia da Costa. Confira a agenda.
FESTA
Despedida da "6ass"
A última edição da festa 6ass deste verão chega em grande estilo, com os DJs Bero Costa, Flyp (foto), Sillaz e Fred Reggiani e o duo D-Edition. No setlist, funk, hip-hop e eletrônico. Às 23h. Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3022-0052.
MÚSICA AO VIVO
Ubando
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
SambaRock
Samba rock. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
Samba de Quintal
Homenagem às Escolas de Samba. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Quarto Crescente
MPB e pop rock. Às 18h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.
Blue Train
Variado. Às 19h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
BALADA
Vitrine Music Bar
O grupo Freelance vai agitar a noite do Vitrine Music Bar com muito pagode, na festa Ensaio de Carnaval, a partir das 20h30. Vitrine Music Bar. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação da casa); R$ 30. Informações: (27) 99950-1515.
Garagem Vitória
What u Funk 6ª Edição - AMMOR (bloco Orquestra), Mukeka Crew, Zé Maholics e Raphael Morais. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99850-3469.
Fluente
Berro de Carnaval. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (para os 100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Flame Folia. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (50 primeiros com fantasia); R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria com Legado D' Luiz e Trio Jatoba. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 23h30); R$ 10. Informações:pelo telefone (27) 98116-3325.
Wanted Pub
Quinta Ouro B-Day com Felipe Brava e Thiago Teté. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30. Informações: (27) 3207-6561.
Liverpub Vitória
Dona Fran especial Divas do Rock. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25. Informações: (27) 99944-1204.
Clube Arci
Quintaneja com banda Sabor de Mel. Às 19h. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia); R$ 15. Informações: (27) 3229-2352.
CARNAVAL
Bloquete Nos, Eva e Adão
Às 19h. Praça Ubaldo Ramalhete Maia, Centro, Vitória. Aberto ao público.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral, que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça-feira a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até 25 de fevereiro.
Fim da mostra
Sexta-feira (9) é o último dia para conferir a exposição do acervo da galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Com obras de artistas como José Bechara, Antonio Bokel e Raphael Bianco (foto).
Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: das 10h às 19h. Visitas guiadas sob agendamento. Informações: (27) 3327-6966. Até amanhã.