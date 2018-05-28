Quer relaxar? Tem meditação para a Lua cheia em Vitória e Vila Velha

Grupo fará meditação em frente à Lua em Vitória e Vila Velha Crédito: Arte de Viver/Divulgação

Uma vez por mês, um grupo de aproximadamente 50 pessoas se reúne em pontos de Vitória e Vila Velha para meditar de frente para a lua cheia. Nesse dia, estudos mostram que a energia do astro é mais facilmente transmitida e, dessa forma, a atividade - que é de graça para quem está interessado - promete relaxamento e disposição. Há cerca de quatro anos, esse movimento ganha força no Espírito Santo e, a próxima data, é nesta terça-feira (29).

De acordo com a voluntária da "Arte de Viver", Thayla Oliveira, a meditação é guiada e, por esse motivo, é indicada para qualquer pessoa que tenha mais de 10 anos de idade. Ela destaca que há um monitor que acompanha a aula e só é necessária uma canga. "Nós ficamos, simultaneamente, na Praia da Sereia, em Vila Velha, e próximo ao Iate Clube, em Vitória. Sempre quem vem e vê resultado, acaba indicando para amigos", frisa.

Até por isso, Thayla garante que a cada edição novas pessoas conhecem a prática. "Cada um vai indicando e quando chega a data seguinte sempre têm carinhas diferentes", comemora. Ela explica que a prática serve para fazer as pessoas respirarem em meio ao turbilhão que é a vida contemporânea.

"Muita gente chega cansada e vai direto do trabalho para essa meditação, especificamente. Quando termina, cada um tem uma resposta diferente. Mas, no geral, ou fica bem relaxado ou se sente bem mais energizado", completa, afirmando que cada sessão dessa meditação em frente à lua dura cerca de meia hora.

A própria Thayla se diz prova de que a meditação em frente à lua só traz benefícios. "Já fiz várias sessões, já que o instituto está no Estado há mais de quatro anos e esses encontros da meditação da lua acontecem todos os meses. Sinto muita diferença", pondera. "E não tem segredo. Como é tudo guiado pelo instrutor, até quem nunca teve nenhum contato com a meditação pode participar", conclui.

Grupo fará meditação em frente à Lua em Vitória e Vila Velha Crédito: Arte de Viver/Divulgação

Segundo a voluntária, a orientação é que a pessoa vá com uma roupa confortável, podendo ser roupa de ginástica e academia, mas que seja folgada. Também é indicado que seja levada uma canga para sentar na areia. Não há contra-indicações. Crianças a partir de 10 anos também já conseguem acompanhar a atividade.

SERVIÇO

Meditação da Lua Cheia em Vitória e Vila Velha

Onde: Praia da Sereia (Vila Velha) e Iate Clube (Vitória)

Quando: 29 de maio (terça), a partir das 20h

Mais informações: (27) 99655-9326