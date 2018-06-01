Quer fazer uma tattoo? Veja 5 dicas de especialistas para os estreantes

Fazer uma tatuagem requer alguns cuidados Crédito: Pixabay

Apesar de não ser uma filha, a tatuagem é para a vida toda. O desenho que você escolher precisa ser pensado daqui a um dia, um ano e uma década, já que a durabilidade dele é bastante alta. Portanto, se você tem vontade de fazer a primeira ou uma nova tatuagem é importante ficar de olho em alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de bater o martelo com o tatuador. E, além desses cuidados "pré", também têm recomendações para depois de pronta a tatuagem que precisam ser seguidas.

PASSO 1: A ESCOLHA DO PROFISSIONAL

Edilson Onofre Rosa, mais conhecido como Kiko, já trabalha como tatuador há seis anos e diz que o papel do profissional na hora da escolha é essencial para um resultado que o cliente goste. Vale lembrar que a pessoa deve saber o traço feito pelo profissional, ver o portifólio de trabalhos já executados por ele também é muito importante. Além disso, é importante ver se o estúdio possui todos os requisitos de higiene e certificados para estar funcionando.

PASSO 2: A ESCOLHA DO DESENHO

"Quando a pessoa chega até mim sem ideia nenhuma, eu sempre a aconselho a buscar 'tatuagem' na internet e selecionar cinco fotos que ela goste. Em seguida, essas cinco fotos devem ser filtradas e, a partir disso, vou vendo que estilo posso oferecer para esse cliente", revela Edilson.

O profissional acredita que, por outro lado, a internet ajuda bastante hoje em dia a quem já está habituado a buscar inspirações antes de ir atrás do serviço. "Muita gente já chega pelo menos com uma ideia do que quer com fotos do Instagram, Pinterest... E essa também é uma boa fonte de pesquisa para quem não sabe por onde começar", pondera.

O fato, para o tatuador Rodrigo Coco de Almeida, é que essa consultoria antes de ser feito o desenho é muito importante e que a tatuagem, sobretudo se for a primeira, precisa ser feita já pensando em um possível outro desenho. "Tatuagem é algo muito pessoal, mas a opinião do tatuador deve ser levada em conta. Eu também sempre tento mostrar ao cliente que a tatuagem precisa ser pensada em continuidade, porque às vezes hoje você faz uma rosa e daqui a três anos decide colocar um outro elemento próximo dela. Então ela precisa ser fixada de forma estratégica", conclui.

PASSO 3: A ESCOLHA DA PARTE DO CORPO

Essa é a primeira pergunta que Rodrigo faz para o cliente que chega ao seu estúdio. Há 15 anos no ramo, ele enxerga que o local da tattoo é o ponto mais importante a ser definido. "Às vezes a pessoa pensa em um lugar, mas aí a gente vê que o desenho não vai ficar legal... Que a estética do corpo não vai combinar. E tem que pensar futuramente também: se colocar um vestido, será que aquela tatuagem no ombro vai ficar legal?", questiona, exemplificando uma das perguntas que também são feitas durante o contato do profissional com o cliente.

Segundo o tatuador Edilson Onofre Rosa, avaliar a tatuagem no futuro é outro ponto que deve ser levado em consideração na hora de executar o desenho. Isso porque hoje a pele tem uma determinada textura, que pode mudar. "A pele da mão, por exemplo, é diferente da do restante do corpo... Muita gente insiste em tatuagem nos dedos, mas o resultado nem sempre fica bom, porque a pele é mais fina e a tinta desbota mais fácil. Eu já faço a tatuagem pensando nela daqui a 5, 6 anos", afirma.

Tatuagem nos dedos costuma desbotar mais rápido, diz tatuador Crédito: Pixabay

Nesses casos, Kiko acredita que dá para conversar com o cliente para que ele entenda o que vai e o que não vai dar certo. "Na maior parte dos casos, ele (o cliente) entende que precisa aumentar um pouco o tamanho, ou escolher um lugar diferente... Igual às tatuagens muito pequenas. Com o tempo, a tinta espalha por baixo da pele e se o desenho for muito pequeno ele vai acabar ficando embolado. Isso acontece muito quando a tatuagem é escrita", lembra.

Rodrigo compara a opinião do tatuador à dica que o cabeleireiro dá quando alguém quer mudar o corte: "A gente tem o papel de orientar o cliente antes de ele decidir a tatuagem. É como se fosse um cabeleireiro, que vai falar para você que determinado corte fica melhor do que o outro".

PASSO 4: É BOM CHEGAR ALIMENTADO E HIDRATADO

Ninguém merece pagar aquele micão de desmaiar durante a sessão de tatuagem, não é mesmo? Tirando os medos e fobias a agulha, um ponto que ocorre muito são as pessoas não chegarem preparadas para sessões que podem demorar horas. Por isso, é importante chegar alimentado e hidratado.

Alguns especialistas ressaltam que estar hidratado pode aliviar um pouco a dor e facilitar o processo da tinta na pele. Não tome bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de droga, antes ou durante a sessão.

Por falar em dor, se prepare pois sua produção costuma doer. Essa dor é variável de pessoa para pessoa, além de depender da parte do corpo. Costelas, pés, mãos, cabeça e espinha são os locais de dor mais intensa.

Uma dica é pedir uma pausa se estiver sentindo muita dor. Afina, você não quer desmaiar e deixar o tatuador maluco nessa hora.

Tatuagem é algo muito pessoal, mas a opinião do tatuador deve ser levada em conta Rodrigo Coco Almeida, tatuador

PASSO 5: CUIDADOS COM A PELE

Depois de feita a tatuagem, Kiko ainda destaca alguns cuidados que precisam ser tomados por alguns dias, dependendo da área do desenho e do tamanho dele.

"Lavar no banho com sabonete antisséptico, evitar secar com toalha e optar por papel toalha, sem esfregar, passar sempre a pomada cicratizante e nunca deixar abafado. Abafar a tatuagem com papel filme é só por algumas horas depois de feita a tatuagem, depois tem que deixar a pele respirar". O tatuador ainda frisa que deve ser evitado o contato com água do mar, água com cloro, como piscinas e também não deixar animais domésticos lamberem ou encostarem na tattoo.