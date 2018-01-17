'Que tiro foi esse': Meme tem origem com tragédia capixaba

Jojo Marontini, mais conhecida como Jojo Todynho, interpreta o hit "Que Tiro Foi Esse?" Crédito: Instagram/Jojo Todynho

Parece que a gíria do momento, que dá nome até a uma música, partiu de um meme capixaba originário de uma tragédia. Como pode ser visto nos último dias, o hit Que Tiro Foi Esse?, da Jojo Maronttinni (ou Jojo Todynho), é basicamente uma colagem de várias frases populares na internet, como sambar na cara das inimigas e "quer causar, a gente causa". Além disso, o sucesso inspirou diversos vídeos divertidos  e polêmicos.

Mas a frase principal, que dá nome à canção e é bastante repetida no refrão, vem de um meme que teve origem em São Mateus, Norte do Espírito Santo, após uma tragédia. A descoberta da proveniência do meme veio após a publicação do tweet do perfil Danilo Sanches, no último dia 15: "E pensar que essa coisa de 'levei um tiro', na internet, começou com o povo zoando essa história bizarra".

O tweet veio com a imagem da reprodução da postagem que Edna Célia de Oliveira, de 41 anos, fez no Facebook, em 2013. Na ocasião, a moradora de Guriri publicou a frase: "Acabei de levar um tiro dento (sic) de casa".

A postagem foi feita minutos antes da morte da capixaba, que foi executada com dois tiros de revólver calibre 38, em casa, no lugar da irmã. Um disparo atingiu o lado esquerdo do peito e outro, a cabeça. Antes de morrer, porém, ela teria ligado para um conhecido pedindo socorro. Logo depois, postou na própria página do Facebook a mensagem.

Postagem no Twitter mostra a origem do meme "Que Tiro Foi Esse" Crédito: Twitter/Danilo Sanches

Antes de ser apagada no dia seguinte, a publicação de Edna viralizou e muita gente, que não sabia (e gente que também sabia!) o final da história, acabou por transformá-la em memes. A tragédia, que virou meme isolado nos fóruns da internet, foi ganhando corpo e, menos de cinco anos depois, deu um novo significado para a frase "levar um tiro" ou "abaixa que é tiro". Hoje, falar uma dessas expressões tem o significado de algo magnífico, incrível, arrasador, tanto que virou uma música de sucesso.

A própria intérprete, Jojo Marontini, conhecida como Jojo Todynho explicou o significado da expressão após uma pequena confusão com a atriz Joana Balaguer na internet: "Aprenda a traduzir as coisas. Todo mundo sabe que a música Que Tiro Foi Esse? é aquela coisa: 'C..., essa roupa tá linda, que tiro! desmaiei!", disse a cantora no Instagram.

O CLIPE DA MÚSICA | "Que Tiro Foi Esse?"

O CASO

Edna Célia Oliveira, de 41 anos, foi executada com dois tiros de revólver calibre 38, no dia 14 de julho de 2013. Um disparo atingiu o lado esquerdo do peito e outro, a cabeça.

O crime foi cometido por volta da meia-noite. Antes de morrer, ela teria ligado do celular para um conhecido pedindo socorro. Em seguida, postou em sua página na rede social a mensagem: Acabei de levar um tiro, aqui dentro de casa. O texto teve mais de mil compartilhamentos, mas, depois, foi apagado do Facebook.

O rapaz, a quem a vítima pediu socorro, contou à polícia que foi ao local assim que recebeu o pedido de socorro e viu quando um homem, negro, saiu da casa e entrou em um carro escuro, que estava parado em frente à residência de Edna. Em seguida, o suspeito fugiu.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), Edna tinha acabado de chegar em casa, que fica na Quinta Avenida, no balneário de Guriri, e acabou morrendo no lugar da irmã dela. Na época, a mulher, que não foi identificada por medida de segurança, confirmou à polícia que o assassino foi ao local para matá-la. Ele veio aqui atrás de mim e não da minha irmã, disse aos policiais.