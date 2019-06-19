Que tal adotar a franja? Cabeleireiros dão truques do look perfeito

cabelo é a moldura do rosto, a franja é o efeito artístico dessa moldura”. Tem expert em beleza que jura de pé junto que a frase é mais que verdadeira. Outros, nem tanto. Mas o fato é que as franjas estão novamente em alta porque as fashionistas decidiram lançar mão do estilo e abusar das texturas nos cabelos em camadas. A tendência, que alguns dizem ter nascido na França, é hit, mas exige alguns cuidados, como hidratação periódica. “Se oé a moldura do rosto, aé o efeito artístico dessa moldura”. Temque jura de pé junto que a frase é mais que verdadeira. Outros, nem tanto. Mas o fato é que as franjas estão novamente em alta porque as fashionistas decidiram lançar mão do estilo e abusar das texturas nos. A tendência, que alguns dizem ter nascido na França, é hit, mas exige alguns cuidados, comoperiódica.

Crédito: Vertix/Divulgação

Para o visagista Pietro Trindade, a franja e o rosto podem harmonizar de diferentes formas. "Não existe um formato de rosto para quem quer ter franja. Algumas pessoas que aderem à tendência têm testa ou nariz grande, mas quando o profissional vai cortar a franja tem que entender a demanda de cada um", diz. Segundo ele, também não há restrições para quem tem cabelo cacheado adotar o corte de cabelo: "A cliente também tem que ver o quanto ela está preparada para aquilo, porque é um estilo que ela terá que sustentar".

Uma boa alternativa são franjas postiças. Se você quer radicalizar, mas ainda está insegura quanto à franja, invista em apliques. Dá para causas diversos efeitos, brincadeiras e descobrir se você realmente irá se adaptar a usá-la no dia a dia Pietro Trindade, visagista

O mesmo diz o expert em beleza Victor Ginelli, que garante que não existe uma "franja coringa", que serve de forma universal para todo mundo. "Cada rosto pede um tipo de franja. E ela nunca sai de moda. É um clássico", completa.

De acordo com Victor, a franja também tem o poder de aumentar as proporções laterais do rosto e que, para afinar o perfil, por exemplo, o ideal é ter franjas na altura do queixo. "A franja é uma alidada para quem se incomoda com tamanho de testa, também", reitera.

FRANJA IRREGULAR

Para o coiffeur Whagner Torezani a grande pedida para os próximos meses deve ser a franja cortada o mais irregular possível. Segundo ele, algumas pessoas ainda têm resistência sobre esse estilo, mas o segredo é se olhar no espelho, tentar se imaginar com o novo look e decidir se vai ou não radicalizar no visual.

Franja cortada pelo cabeleireiro Whagner Torezani, de Vitória Crédito: Whagner Torezani

Crédito: Whagner Torezani

"As pessoas têm medo do novo, mas aquela franja certinha está caindo cada vez mais em desuso. Nas irregulares, alguns lados são mais curtos que os outros, ela pode surgir toda desfiada ou com o centro dela mais curto do que nas laterais. Não precisa ser nada gritante, também, mas só com detalhes de acabamento que fazem a diferença", esclarece.

Crédito: Whagner Torezani

CUIDADOS COM FRANJA

Segundo Pietro, o cuidado é do tamanho da necessidade de cada tipo de cabelo. Ele dá o exemplo de quem tem cabelo crespo ou cacheado. Nesse caso, segundo o profissional, o ideal é usar um spray gloss ou laquê para sustentar os fios na posição correta. "Dependendo do caso e do dia a dia da pessoa, ela também pode optar por um grampo e um gel ou cera para manter o look", fala.

Pietro conclui que, para quem já tem cabelo liso ou só ondulado, usar a chapinha para alinhar as madeixas pode ser uma boa. "Uma escova especial, com presilhas para prender enquanto seca, também é boa saída para 'acostumar' o cabelo na posição correta, segurando os fios para baixo. Isso ajuda muito", exemplifica.

Já Victor acredita que os produtos que são usados no restante do cabelo devem ser estendidos à franja: "Quanto mais difícil for de domar o cabelo, do jeito que ele é, mais cuidados serão necessários. Em alguns casos é só deixar secar naturalmente, com os cuidados que são tomados rotineiramente. Em outros casos, às vezes será necessário até uma escova, baby liss ou chapinha para ajudar na estruturação".