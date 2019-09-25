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Público lota o Sesc Glória na abertura do Festival de Cinema de Vitória

Exibição de filmes capixabas e do premiado longa "Pacarrete", de Allan Deberton, foram os destaques

Publicado em 

25 set 2019 às 07:16

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 07:16

25/09/2019 - Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, realizado no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória
A primeira noite do 26º Festival de Cinema de Vitória foi de casa cheia. O Centro Cultural Sesc Glória foi ocupado por pessoas interessadas na exibição dos filmes da 8ª Mostra Foco Capixaba e o primeiro filme da 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. A apresentação da noite ficou por conta da atriz e cantora Letícia Persilles e da atriz e apresentadora Lica Oliveira.
> Filme sobre superstições amorosas é destaque no segundo dia do Festival de Cinema de Vitória
Dando as boas vindas ao público, o prefeito da cidade Luciano Rezende destacou a parceria do festival com o Viradão Vitória e falou da importância da cultura para o momento atual. "Que tenhamos aqui um período de cinema, de cultura, de debate, de intensificação da sensibilidade humana, da solidariedade, da fraternidade, valores tão importantes e tão necessários no mundo atual, para serem relembrados e comemorados entre todos nós. Obrigado pela honra de participar dessa apresentação de solenidade inicial. Em nome da cidade de Vitória sejam todos muito bem vindos".
25/09/2019 - Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, realizado no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Na foto, as atrizes Marcélia Cartaxo e Zezita de Matos com o diretor Allan Deberton, do longa Pacarrete Crédito: Sérgio Cardoso/Festival de Cinema de Vitória
Destaque da noite, o filme que abriu a 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas foi "Pacarrete", de Allan Deberton, que relatou o prazer em estar no festival.
Estou me sentindo realizado, sempre quis participar do Festival de Cinema de Vitória, então é muito bom estar aqui fazendo essa apresentação do meu primeiro longa
Allan Deberton, diretor de Pacarrete
Após a exibição, a cantora GAVI empolgou o público na primeira noite da Tenda Musical. Com muito suingue e talento, a cantora e compositora capixaba apresentou canções autorais e uma versão soul do pagode "Marrom Bombom". Participaram do show o duo A Transe, e dos artistas 6okzera e Magrovala.
"Abrir o Festival de Cinema é um prazer enorme, porque eu amo cinema e amo o festival, que eu sempre acompanhei quando morava em Vitória", disse GAVI minutos antes de subir ao palco da Tenda Musical.
ECONOMIA
Em meio a tempos em que outros festivais do gênero no Brasil passam por situações difíceis, como o Festival do Rio, que teve a programação reduzida para 10 dias devido ao corte das leis de incentivo e a falta de verbas, o Festival de Cinema de Vitória segue firme em seu dever de divulgar e fomentar a sétima arte. A produtora executiva do festival, Larissa Delbone, lembrou da força e impacto que eventos de audiovisual tem na economia.
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"Hoje, nesse momento, o audiovisual representa 3% do PIB do nosso país. Nós somos uma economia. Nós somos uma indústria. O Festival de Cinema de Vitória gerou neste último ano 500 empregos diretos. A gente forma plateia, gera emprego e renda, tudo isso com a energia super renovável que é o capital humano. Nós vivemos da criatividade, nosso material de trabalho se renova a cada manhã, a cada sonho que a gente transforma em filme e exibe na nossa tela”.
25/09/2019 - Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, realizado no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Na foto, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e a vice-governadora, Jaqueline Moraes Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória
A governadora em exercício, Jaqueline Moraes, destacou a importância da diretora do Festival de Cinema de Vitória para a realização do evento. "Eu não posso deixar de falar, como governadora em exercício, dessa mulher guerreira que está aqui abrindo a 26ª edição do Festival de Cinema, Lucia Caus. A história da Lucia é de luta para realizar seus sonhos. E mesmo diante da ausência de patrocínio, como já aconteceu algumas vezes, ela não se abateu e, ainda assim, a maior festa capixaba do cinema está acontecendo e está resistindo".
Também estavam presentes o Secretário Municipal de Cultura, Francisco Grijó, o Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, a Subsecretária de Estado da Cultura, Carolina Ruas, a secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, o gerente de relações institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, além de Dominic Schmal, gestor executivo de sustentabilidade da EDP. "É muito bom, depois de dez anos, voltar a apoiar o Festival de Cinema de Vitória e em nome do Instituto EDP", disse Dominic.

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