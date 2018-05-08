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Provocar debate

Pub da Praia do Canto exibe filme polêmico em inauguração de projeto

Primeiro edição do projeto Ouvidoria acontece nesta quinta-feira (10) e vai exibir o filme Landlocked. Além do filme, o pub terá música, bebidas e comidas típicas do Brooklyn

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 18:37
Pub vai exibir o pornô Landlocked em estreia de novo projeto em Vitória Crédito: Reprodução Internet
"Um 'novo' espaço para ouvir, ver e debater coisas novas que a gente já faz no nosso ambiente de amizades". É mais ou menos assim que a empresária Bianca Brunow, resumidamente, definiu como serão algumas das próximas quintas-feiras em seu pub, que fica no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, em Vitória.
O projeto Ouvidoria tem como intenção levar música, cinema, arte, gastronomia, debate e diversão para os frequentadores do Liverpub. Nesta quinta-feira (10), a primeira edição do Ouvidoria vai ter o bairro do Brooklyn, de Nova Iorque (EUA), como tema. A exibição do pornô feminista Landlocked vai contar com a presença de uma das diretoras do filme, que vai abrir espaço para debate com a platéia.
Nas redes sociais, a casa noturna já está divulgando as atrações e o debate sobre a exibição do filme pornô já ganhou bastante destaque e repercussão. 
Vamos ter outros temas. Nem toda vez vai ser filme. Haverá outras temáticas de filme também
Bianca Brunow, proprietária do pub
"É tudo muito novo para gente, mas o que queremos é abrir este espaço, pelo menos uma quinta-feira por mês, para discutir temas, levantar debates e com isso ver como vai ser a aceitação das pessoas. Neste primeiro momento vamos discutir o feminismo na pornografia. E a gente quer realmente saber se é possível, se tem como... Eu tenho grupo com feministas que não acham legal. Outras apoiam. É importante a opinião de quem também não gosta, por exemplo. E vamos ter outros temas. Nem toda vez vai ser filme. Haverá outras temáticas de filme também. No dia 24 de maio teremos duas bandas, uma local e outro do Sul do país. E assim a gente vai vendo qual rumo vamos seguindo", comenta Bianca. 
Haverá também um outro espaço, simultâneo à exibição do longa, em que quem não quiser ou mesmo não se sentir à vontade para ver o vídeo, poderá desfrutar.
Antes de entrar na casa, nós já orientamos aos nossos recepcionistas que irão avisar sobre a exibição do filme
Bianca Brunow, proprietária do pub
"Teremos no momento do filme dois ambientes na casa. Na parte das mesas a gente vai exibir o Landlocked. E na parte do bar vai haver música. Tem uma porta que vamos fechar separando os dois ambientes, então quem não quiser assistir ao filme vai poder curtir o pub de outra forma também. E, claro, antes de entrar na casa, nós já orientamos aos nossos recepcionistas que irão avisar sobre a exibição do filme. No pub também, como sempre fazemos, só será permitida a entrada de maiores de 18 anos", completa Bianca. 
Além do filme, haverá DJ e quatro pratos assinados por Bianca Brunow, todos inspirados na culinária do Brooklyn. "São pratos que nós já experimentamos e que vou recriar aqui no pub. As opções vão de R$20 a R$35 cada um."
O valor cobrado para a entrada no pub é de R$ 5, até às 22h, e R$ 10, depois das 22h. 
LANDLOCKED
Landlocked é um indie porn dirigido pela cineasta Lívia Cheibub e a produtora Angélica Amalin Abe, ambas brasileiras e donas da produtora Wild Galaxies, criada em Nova Iorque em 2016. O filme conta a história de dois jovens que começam um relacionamento sexual casual de paixão e intimidade. Em entrevista à Folha de São Paulo, Lívia disse que se trata de "um pornô humanista".
Focado no prazer feminino, a narrativa também explora a vulnerabilidade masculina. A Folha reforça explicando que "nele, uma garota 'com um corpo real, que tem estrias e celulite' transa quase sem parar com um rapaz magrelo e bem dotado. Quase, porque há uma pausa para uma longa DR do casal, em que ele revela nunca ter satisfeito a ex na cama", cita o jornal.
María Riot e Parker Marx dividem uma história de afeto, intimidade e muito tesão. O longa-metragem, que vem recebendo elogios no circuito alternativo, teve a sua estreia mundial nos EUA, em abril, em um dos principais points da cena underground do Brooklyn, a House Of Yes, e agora será exibido em Vitória.

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