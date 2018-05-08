Pub da Praia do Canto exibe filme polêmico em inauguração de projeto

Pub vai exibir o pornô Landlocked em estreia de novo projeto em Vitória Crédito: Reprodução Internet

"Um 'novo' espaço para ouvir, ver e debater coisas novas que a gente já faz no nosso ambiente de amizades". É mais ou menos assim que a empresária Bianca Brunow, resumidamente, definiu como serão algumas das próximas quintas-feiras em seu pub, que fica no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, em Vitória.

O projeto Ouvidoria tem como intenção levar música, cinema, arte, gastronomia, debate e diversão para os frequentadores do Liverpub. Nesta quinta-feira (10), a primeira edição do Ouvidoria vai ter o bairro do Brooklyn, de Nova Iorque (EUA), como tema. A exibição do pornô feminista Landlocked vai contar com a presença de uma das diretoras do filme, que vai abrir espaço para debate com a platéia.

Nas redes sociais, a casa noturna já está divulgando as atrações e o debate sobre a exibição do filme pornô já ganhou bastante destaque e repercussão.

Vamos ter outros temas. Nem toda vez vai ser filme. Haverá outras temáticas de filme também Bianca Brunow, proprietária do pub

"É tudo muito novo para gente, mas o que queremos é abrir este espaço, pelo menos uma quinta-feira por mês, para discutir temas, levantar debates e com isso ver como vai ser a aceitação das pessoas. Neste primeiro momento vamos discutir o feminismo na pornografia. E a gente quer realmente saber se é possível, se tem como... Eu tenho grupo com feministas que não acham legal. Outras apoiam. É importante a opinião de quem também não gosta, por exemplo. E vamos ter outros temas. Nem toda vez vai ser filme. Haverá outras temáticas de filme também. No dia 24 de maio teremos duas bandas, uma local e outro do Sul do país. E assim a gente vai vendo qual rumo vamos seguindo", comenta Bianca.

Haverá também um outro espaço, simultâneo à exibição do longa, em que quem não quiser ou mesmo não se sentir à vontade para ver o vídeo, poderá desfrutar.

Antes de entrar na casa, nós já orientamos aos nossos recepcionistas que irão avisar sobre a exibição do filme Bianca Brunow, proprietária do pub

"Teremos no momento do filme dois ambientes na casa. Na parte das mesas a gente vai exibir o Landlocked. E na parte do bar vai haver música. Tem uma porta que vamos fechar separando os dois ambientes, então quem não quiser assistir ao filme vai poder curtir o pub de outra forma também. E, claro, antes de entrar na casa, nós já orientamos aos nossos recepcionistas que irão avisar sobre a exibição do filme. No pub também, como sempre fazemos, só será permitida a entrada de maiores de 18 anos", completa Bianca.

Além do filme, haverá DJ e quatro pratos assinados por Bianca Brunow, todos inspirados na culinária do Brooklyn. "São pratos que nós já experimentamos e que vou recriar aqui no pub. As opções vão de R$20 a R$35 cada um."

O valor cobrado para a entrada no pub é de R$ 5, até às 22h, e R$ 10, depois das 22h.

LANDLOCKED

Landlocked é um indie porn dirigido pela cineasta Lívia Cheibub e a produtora Angélica Amalin Abe, ambas brasileiras e donas da produtora Wild Galaxies, criada em Nova Iorque em 2016. O filme conta a história de dois jovens que começam um relacionamento sexual casual de paixão e intimidade. Em entrevista à Folha de São Paulo, Lívia disse que se trata de "um pornô humanista".

Focado no prazer feminino, a narrativa também explora a vulnerabilidade masculina. A Folha reforça explicando que "nele, uma garota 'com um corpo real, que tem estrias e celulite' transa quase sem parar com um rapaz magrelo e bem dotado. Quase, porque há uma pausa para uma longa DR do casal, em que ele revela nunca ter satisfeito a ex na cama", cita o jornal.