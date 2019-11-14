Psirico, Molejo e Alemão do Forró agitam o feriado; confira a agenda

QUINTA (14/11)
- FLUENTE
- Festa Taca a Raba
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 3311-5216
- SHOW DE ALEMÃO DO FORRÓ
- Quando: às 21h
- Onde: Itajuby Eventos - Servidão Professora Antonieta, 295, Maria das Graças, Colatina
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 99930-9171
- PRIMEIRA GRANDE FESTA BREGA
- Atrações: com Corcel 80 e Dj Douglinhas
- Quando: 20h
- Onde: Spellunca Music House, Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: R$ 15 (Portaria sem fantasia), R$ 5 (com fantasia )
- FORRÓ DO CORRERIA
- Atrações: Com Banda Forrofiá
- Quando: às 22h30
- Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: R$5 (até 23h). R$10 (Após 23h)
- Informações: (27) 98116-3325
- KARAOKÊ LIVERPUB
- O que: Com o repertório de mais de 10.000 músicas
- Quando: às 20h
- Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 5 (até 21h), .R$ 15 (após 21h)
- Informações: (27) 99944-1204
- STONE PUB
- O que: Festa Flame
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33,Vitória
- Quanto: R$10 (para os 50 primeiros); R$15 (até ás 23h)
- Informações: (27) 3019-8178
- VERÃO DE BOOA
- Atrações: Com Psirico, Matheusinho, DJ Leandro Netto, Axé Raiz
- Quando: às 21h
- Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória
- Quanto: R$50 (2 lote/meia); R$100 (inteira/ 2 lote)
- Informações: (27) 3224-3726
- QUINTA DO GOLE
- Atrações: Com Breno & Bernardo e Felipe Brava
- Quando: 19h
- Onde: Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 10
- Informações: 99810-4312
- FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
- O que: Exibição das peças A Mulher que matou os eixes!!? e Vitor ou Vitrola
- Quando: às 15h e 20h
- Onde: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto Av. Expedito García, 218 - Campo Grande, Cariacica
- Quanto: Evento gratuito
- FESTA BOOMBOX
- Atrações: Com João Nogueira
- Quando: 23h
- Onde: Doutor Eurico de Aguiar, 957 - Santa Lúcia, Vitória.
- Quanto: R$ 20 (1° lote)
- BRADUS
- O que: Bradus In Comedy
- Quando: às 20h
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: Gratuito (couvert)
- EMBRAZADO
- O que: Baile das Atléticas com Boni, DJ Zullu, Mark Dias e GG
- Quando: 22h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$ 100 (open bar)
- WOODS
- O que: Signature com Dub Fragments, Matheus R, DJ Telles, DJ Ayro, DJ Feww, DJ WildCap, DJ Brruno Moonyehan.
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- SOM DE MESTRE
- Atrações: Denisson Nunes
- Quando: às 19h
- Onde: Praça de Alimentação do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Quanto: gratuito
- Informações: (27) 3203-8080
- TENNEESSEE PUB
- O que: Festa "Quem me viu, mentiu", com Breno e Lucas e Dj Leon Mombrine
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 00h); R$ 30 (normal)
- Informações: (27) 99292-2393
- HANGAR
- O que: Festa "We Love Gin" com Rony & Ricy, Breno & Bernardo, Atila Diniz, JV Saxx e DJ Malini
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$ 20
- WANTED PUB
- O que: Festa "TBT The Best Thursday: Especial véspera de feriado", com Ítalo Cosvosk, Rômulo Aranttes e DJ Jess Benevides
- Quando: às 21h
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto.
- Quanto: R$ 15 (Até 23h); R$ 20 (de 23h a 0h); R$ 30 (após 0h)
- AUTÊNTICO BOTEQUIM
- Atração: Aline Souza
- Quando: 19h30
- Onde: Rua Francisco Rubim, nº 380 Lojas 01 e 02 Bento Ferreira Vitória
- Quanto: R$ 5
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- Atração: Com Du Balaio
- Quando: 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- Atração: Com Three Way
- Quando: 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
- Atração: Com Pedro Costa
- Quando: 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
SEXTA (15/11)
- FERIADÃO TOP VIA SOL SHOW
- Atrações: Super trio Chapahalls vem em apresentação exclusiva
- Quando: às 01h
- Onde: Via Sol Show. Rua Fabio Canabarro, 100, Guarapari
- Quanto: Gratuito
- Informações: (27) 9991-3086
- CRAZY PARTY
- Atrações: Com Trio Chapahall's
- Quando: às 22h
- Onde: Via Sol Show. Rua Fabio Canabarro, 100, Guarapari
- Quanto: Gratuito
- Informações: (27) 9991-3086
- SEXTA RAP
- Atrações: Com DJ Ldfli, DJChris Helv; DJ Mcs, DJ Afaire, DJ Adikto, DJ Axânt, e Projeto Boca Boca
- Quando: às 20h
- Onde: Bar do Mãozinha, Avenida Fernando Ferrari n 560, Vitória
- Quanto: gratuito
- Informações: (27) 99265-0686
- MARCO CYPRESTE e LEO VACCATI
- Repertório: Clássicos do Rock
- Quando: às 22h
- Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 20 (das 22h às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h)
- Informações: (27) 99944-1204
- CHEGADA DO PAPAI NOEL NO SHOPPING VILA VELHA
- O que: Evento infantil
- Quando: às 15h
- Onde: Avenida Luciano das Neves, número 2418, Centro, Vila Velha
- Quanto: gratuito
- Informações: (27) 3375-7642
- QUINTAL DO KINZIN
- O que: Roda de samba
- Quando: às 15h
- Onde: Rua Monsenhor Raimundo Pereira Barros, Vitória
- Quanto: gratuito
- PROCLAMAÇÃO DO ROCK
- O que: Rocket King e Danger Line
- Quando: às 22h
- Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: Entrada gratuita
- Informações: (27) 98116-3325
- FESTIVAL PATRIMÔNIO DA MÚSICA
- Atrações: Amanita Flying Machine + Victor Bessière, Astro Venga, Didjeridub , Muddy Brothers, My Magical Glowing Lens, Pó de Ser Emoriô, Polifonia, Projeto Paralelo 80, Terra Sem Males
- Quando: às 19h
- Onde: Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço
- Quanto: R$ 70 (com doação de 1kg de alimento não perecível)
- Informações: (28) 99949-2942
- FLUENTE
- O que: Festa Berro de Feriado
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 3311-5216
- STONE PUB
- O que: Festa República do Funk
- Quando: 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
- Quanto: gratuito (para os 50 primeiros), R$10 (com nome na lista até ás 23h), R$15 (sem nome na lista ou depois das 23h)
- Informações: (27) 3019-8178
- MATUE
- O que: Rapper vem com sua nova turnê "Mantém"
- Quando: às 21h
- Onde: Embrazado Vitória, 871 Rua Joaquim Lírio, Vitória
- Quanto: R$ 50 (2° lote)
- BRADUS
- O que: Sexta Rock
- Quando: 20h
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: R$ 10
- WOODS VITÓRIA
- Atrações: João Victor e Greg, Felipe Ribeiro, DJ Bruno Fischer
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- TENNEESSEE PUB
- O que: Festa Baladinha, com Michele Freire, Lilian Ferr, e Dj Leon Mombrine
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h), R$ 30 (normal)
- HANGAR
- O que: Sextajena com Comichão, Gustavo Venturini, Renan Di Castro e DJ Malini.
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra
- Quanto: R$ 20
- ILHA SHOWS
- O que: White Party com Atitude 67, Só quero Amar e Bero Costa
- Quando: 22h
- Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - Espírito Santo
- Quanto: R$ 90 (pista meia entrada), R$ 120 (camarote meia entrada)
- WANTED PUB
- O que: Toca o Berrante Aê Especial de Feriado com Eder Araújo e Diego Santana.
- Quando: 21h
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto
- Quanto: R$ 15 (Até 23h); R$ 25 (de 23h a 0h); R$ 40 (após 0h)
- AUTÊNTICO BOTEQUIM
- Atrações: Com Tatiani Celeste Celestes e Vinicius Piê
- Quando: 19h30
- Onde: Rua Francisco Rubim, nº 380 Lojas 01 e 02 Bento Ferreira Vitória
- Quanto: R$ 5
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- O que: Com Anderson Fraga
- Quando: 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- Atrações: Com Kleber Santos
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
SÁBADO (16/11)
- DiFAVELA
- Atrações: Com Resenha do Romão, Samba Top, Vaguiner Azevedo, Axel Fernandes, MC jefinho Faraó, MC popay, DJ Djuly, Dj Brenda, Simpson dj, Guthy Emoção.
- Quando: às 14h
- Onde: Morro do Romão Vitória
- Quanto: gratuito
- FESTA DE LANÇAMENTO SABADÃO SERTANEJO
- Atrações: Com Luiz Paulo, Didiu e Cia, Nova Onde e Os Gargantas do Ouro
- Quando: às 20h
- Onde: Universal Viana ES
- Quanto: entrada gratuita
- CHAINS OF SOUL E PIECE OF MAIDEN NO VIKINGS
- Repertório: Clássicos do heavy metal com Piece of Maiden e Chains of Soul
- Quando: 21h
- Onde: Vikings Cervejaria. R. João da Cruz, 322, Vitória
- Quanto: gratuito
- FORRÓ DAS MENINAS
- Atrações: Com Dj André Barros
- Quando: às 22h
- Onde: Juras Bar.
- Quanto: R$ 5 (mulheres na lista até 23h), R$ 10 (masculino até as 23h)
- TRIBUTO AO THE WALL 40 ANOS
- Atrações: Com a banda Pink Flaming
- Quando: às 22h
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: R$ 15
- Informações: (27) 98116-3325
- BANDA UBANDO
- Repertório: Cover Legião Urbana, Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho, U2, O Rappa, The Police, Paralamas, Guns N' Roses
- Quando: às 22h
- Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 20 (até às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h)
- Informações: (27) 99944-1204
- REGGAE BEACH PARTY
- Atrações: Com Jahfreeca e Faia
- Quando: às 22h
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: Entrada gratuita
- Informações: (27) 98116-3325
- TRIBUTE NIGHT
- Atrações: Com The Wizzard e Pisom
- Quando: às 20h
- Onde: BlackBox Studio Pub. Av Leitao da Silva, 1379, Vitória
- Couvert: R$ 15
- Informações: (27) 99636-7858
- SHOW DE ALEMÃO DO FORRÓ
- Com participação de Didiu & Cia e Gerson Lano
- Quando: às 22h
- Onde: Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Vila Velha
- Quanto: R$ 37
- Informações: (27) 3229-2352
- CLAUDIO DUARTE
- O que: Stand Up do Pastor Cláudio Duarte
- Quando: às 20h
- Onde: Patrick Ribeiro Produções. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória.
- Quanto: R$ 45
- Informações: (27) 99707-0714
- M A C - MERCADO AUTORAL CAPIXABA/ FESTA DA CRIATIVIDADE
- Atrações: Com Banda Malandragem S.A, Lucas Miranda, Banda Terra Conve e Oficina "Processo Criativo de Imagem" Com Evandro Vieira
- Quando: às 9h
- Onde: Casa Stael. Rua Sete de Setembro, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- STONE PUB
- O que: Festa Asiatika
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, 29055-650 Vitória
- Quanto: gratuito (para os 30 primeiros de cosplay); R$ 10 (sem cosplay até às 23h), R$ 15 (restante da noite)
- Informações: (27) 3019-8178
- FLUENTE
- O que: Festa Noite Dellas
- Quando: às 21h
- Onde; Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 30
- Informações: (27) 3311-5216
- FORRÓ DA MARINA
- Atrações: Alexandre Di Paulo, Marcos Miranda, Luiz Marreta, Joao Guilherme, Maik Sullivan, Deco Bandeira
- Quando: às 19h
- Onde: Marina Lounge. Rua Thereza Zanoni Caser, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- Informações: (27) 3014-0900
- OVERDOSEZ
- O que: Festa com Zouk e Kizomba
- Quando: às 22h
- Onde: Escola de Dança de Salão Djavan Ferreira. Rua Joaquim Lirio, 48 Vitória
- Quanto: R$20
- BRADUS
- O que: Rock in Bradus
- Quando: 17h
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: R$ 10
- EMBRAZADO
- O que: Mistura Rica, Breno & Lucas, Dj GG, Sheep Dj
- Quando: 19h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$ 30
- WOODS VITÓRIA
- O que: Pedro e Willian, Rony e Ricy, Bruno Fischer
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- TENNEESSEE PUB
- O que: Festa Cabaré com Eder Araújo, Jhess Ferrari e Dj Leon Mombrine.
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h), R$ 30 (normal)
- Informações: (27) 99292-2393
- HANGAR
- O que: Festa "Abaixa que é Tiro" com Glauco, Balada do Maycon e Dj Malini
- Quando: 21h
- Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$ 20
- CAP IN VIX
- Atrações: com Molejo, Glauco e MC TH
- Quando: 22h
- Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - Espírito Santo
- Quanto: R$ 90 (pista meia entrada), R$ 120 (camarote meia entrada)
- WANTED PUB
- O que: Noite do Chapéu com Bianca Védova e Higino & Gabriel.
- Quando: às 23h
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto
- Quanto: R$ 15 (Até 23h ); R$ 25 (de 23h a 00h); R$ 40 (após 0h)
- AUTÊNTICO BOTEQUIM
- Atrações: Com Dj Debi
- Quando: às 19h30
- Onde: Rua Francisco Rubim, nº 380 Lojas 01 e 02 Bento Ferreira Vitória
- Quanto: R$ 5
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- Atrações: Com Nanda Marques
- Quando: 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- Atrações: Com Samba de Esquina
- Quando: 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
- Atrações: Com Pura Aparência
- Quando: 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
DOMINGO (17/11)
- SUNSET TMJ COM PAULO HENIRQUE
- O que: Show com participação de Manoel Gomes (caneta azul)
- Quando: às 14h
- Onde: Chácara Recanto Dos Pássaros. Rua 6 N° 470 Bairro Magistrado (Jacaraípe - Serra) Ponto Final.
- Quanto: R$ 20 (1° lote)
- Informações: (27) 99881-0377
- 2° SUNDAY SESSIONS
- O que: Black do Acordeon , DJ Fabricio Bravim
- Quando: às 16h
- Onde: Espaço Praia. Rodovia ES 010, Serra
- Quanto: R$ 10 (até 17h); R$ 15 (após 17h)
- Informações: (27) 3227-7802
- 3º FESTIVAL DE TRIBAL FUSION DO ESPÍRITO SANTO
- O que: Festival com Danças Étnicas e terapias orientais
- Quando: às 17h
- Onde: Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
- Quanto: R$ 10
- DOMINGO CLASSIC ROCK & CERVEJA
- O que: Banda GUAPA e o Cantor e Compositor Christian Magioni.
- Quando: 18h
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: Entrada franca
- Informações: (27) 98116-3325
- SAMBA CHORO JARDIM DA PENHA
- O que: Samba com artista diversos
- Quando: às 12h
- Onde; Peterson Pimentel, Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: gratuito
- BOTECO DO ALEMÃO DO FORRÓ
- O que: Show do Alemao do Forró
- Quando: 13h
- Onde: Chácara Flora. Rua Doutor Vicente Burian, Serra
- Quanto: R$ 30 (pista), R$ 50 (área vip)
- Informações: (27) 99703-8131
- EMBRAZADO
- O que: Game Over Party com DJ Pett, MC Corvina e o cantor capixaba Marcus Rauta.
- Quando: às 19h
- Onde: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$ 30
- SOM DE MESTRE
- O que: Com Marcus Macedo
- Quando: 12h30
- Onde: Praça de Alimentação do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Quanto: gratuito
- Informações: (27) 3203-8080
- TENNEESSEE PUB
- O que: Samba Tennessee no Tennessee Pub com o sambista Andin e Dj Leon Mombrine.
- Quando: 19h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h), R$ 30 (normal)
- Informações: (27) 99292-2393
- LET'S
- O que: Tardezinha do Lat's - Edição de aniversário
- Quando: às 17h
- Onde: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia - Vitória
- Quanto: R$ 30
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
- O que: Pedro Costa
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$ 6,90