Psirico, Molejo e Alemão do Forró agitam o feriado; confira a agenda

Feriado de Proclamação da República no ES terá até o intérprete do hit 'Caneta Azul' e o Divirta-se separou uma programação com os principais eventos
Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 19:04

Márcio Victor, líder da banda baiana Psirico Crédito: Divulgação

QUINTA (14/11)

  • FLUENTE
  • Festa Taca a Raba
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$ 25
  • Informações: (27) 3311-5216

  • SHOW DE ALEMÃO DO FORRÓ
  • Quando: às 21h
  • Onde: Itajuby EventosServidão Professora Antonieta, 295, Maria das Graças, Colatina
  • Quanto: R$ 25
  • Informações: (27) 99930-9171

  • PRIMEIRA GRANDE FESTA BREGA
  • Atrações: com Corcel 80 e Dj Douglinhas
  • Quando: 20h
  • Onde: Spellunca Music House, Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim
  • Quanto: R$ 15 (Portaria sem fantasia), R$ 5 (com fantasia )

  • FORRÓ DO CORRERIA
  • Atrações: Com Banda Forrofiá
  • Quando: às 22h30
  • Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: R$5 (até 23h). R$10 (Após 23h)
  • Informações: (27) 98116-3325

  • KARAOKÊ LIVERPUB
  • O que: Com o repertório de mais de 10.000 músicas
  • Quando: às 20h
  • Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 5 (até 21h), .R$ 15 (após 21h)
  • Informações: (27) 99944-1204

  • STONE PUB
  • O que: Festa Flame
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33,Vitória
  • Quanto: R$10 (para os 50 primeiros); R$15 (até ás 23h)
  • Informações: (27) 3019-8178

  • VERÃO DE BOOA
  • Atrações: Com Psirico, Matheusinho, DJ Leandro Netto, Axé Raiz
  • Quando: às 21h
  • Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Vitória
  • Quanto: R$50 (2 lote/meia); R$100 (inteira/ 2 lote)
  • Informações: (27) 3224-3726

  • QUINTA DO GOLE
  • Atrações: Com Breno & Bernardo e Felipe Brava
  • Quando: 19h
  • Onde: Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: R$ 10
  • Informações: 99810-4312

  • FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
  • O que: Exibição das peças A Mulher que matou os eixes!!? e Vitor ou Vitrola
  • Quando: às 15h e 20h
  • Onde: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto Av. Expedito García, 218 - Campo Grande, Cariacica
  • Quanto: Evento gratuito

  • FESTA BOOMBOX
  • Atrações: Com João Nogueira
  • Quando: 23h
  • Onde: Doutor Eurico de Aguiar, 957 - Santa Lúcia, Vitória.
  • Quanto: R$ 20 (1° lote)

  • BRADUS
  • O que: Bradus In Comedy
  • Quando: às 20h
  • Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
  • Quanto: Gratuito (couvert)

  • EMBRAZADO
  • O que: Baile das Atléticas com Boni, DJ Zullu, Mark Dias e GG
  • Quando: 22h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
  • Quanto: R$ 100 (open bar)

  • WOODS
  • O que: Signature com Dub Fragments, Matheus R, DJ Telles, DJ Ayro, DJ Feww, DJ WildCap, DJ Brruno Moonyehan.
  • Quando: às 23h
  • Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • SOM DE MESTRE
  • Atrações: Denisson Nunes
  • Quando: às 19h
  • Onde: Praça de Alimentação do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Quanto: gratuito
  • Informações: (27) 3203-8080 

  • TENNEESSEE PUB
  • O que: Festa "Quem me viu, mentiu", com Breno e Lucas e Dj Leon Mombrine
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto: R$ 20 (nome na lista até 00h); R$ 30 (normal)
  • Informações: (27) 99292-2393

  • HANGAR
  • O que: Festa "We Love Gin" com Rony & Ricy, Breno & Bernardo, Atila Diniz, JV Saxx e DJ Malini
  • Quando: às 21h
  • Onde:  Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Quanto: R$ 20

  • WANTED PUB
  • O que: Festa "TBT  The Best Thursday: Especial véspera de feriado", com Ítalo Cosvosk, Rômulo Aranttes e DJ Jess Benevides
  • Quando: às 21h
  • Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto.
  • Quanto:  R$ 15 (Até 23h);  R$ 20 (de 23h a 0h); R$ 30 (após 0h)

  • AUTÊNTICO BOTEQUIM
  • Atração: Aline Souza
  • Quando: 19h30
  • Onde: Rua Francisco Rubim, nº 380  Lojas 01 e 02  Bento Ferreira  Vitória
  • Quanto: R$ 5

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • Atração: Com Du Balaio
  • Quando: 21h
  • Onde:  R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • Atração: Com Three Way
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
  • Atração: Com Pedro Costa
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

SEXTA (15/11)

  • FERIADÃO TOP VIA SOL SHOW
  • Atrações: Super trio Chapahalls vem em apresentação exclusiva
  • Quando: às 01h
  • Onde: Via Sol Show. Rua Fabio Canabarro, 100, Guarapari
  • Quanto: Gratuito
  • Informações: (27) 9991-3086

  • CRAZY PARTY
  • Atrações: Com Trio Chapahall's
  • Quando: às 22h
  • Onde: Via Sol Show. Rua Fabio Canabarro, 100, Guarapari
  • Quanto: Gratuito
  • Informações: (27) 9991-3086

  • SEXTA RAP
  • Atrações: Com DJ Ldfli,  DJChris Helv; DJ Mcs, DJ Afaire, DJ  Adikto,  DJ Axânt, e Projeto Boca Boca
  • Quando: às 20h
  • Onde: Bar do Mãozinha, Avenida Fernando Ferrari n 560,  Vitória
  • Quanto: gratuito
  • Informações: (27) 99265-0686

  • MARCO CYPRESTE e LEO VACCATI
  • Repertório: Clássicos do Rock
  • Quando: às 22h
  • Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 20 (das 22h às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h)
  • Informações: (27) 99944-1204

  • CHEGADA DO PAPAI NOEL NO SHOPPING VILA VELHA
  • O que: Evento infantil
  • Quando: às 15h
  • Onde: Avenida Luciano das Neves, número 2418, Centro, Vila Velha
  • Quanto: gratuito
  • Informações: (27) 3375-7642

  • QUINTAL DO KINZIN
  • O que: Roda de samba
  • Quando: às 15h
  • Onde: Rua Monsenhor Raimundo Pereira Barros, Vitória
  • Quanto: gratuito

  • PROCLAMAÇÃO DO ROCK
  • O que: Rocket King e Danger Line
  • Quando: às 22h
  • Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: Entrada gratuita
  • Informações: (27) 98116-3325

  • FESTIVAL PATRIMÔNIO DA MÚSICA
  • Atrações: Amanita Flying Machine + Victor Bessière, Astro Venga, Didjeridub , Muddy Brothers, My Magical Glowing Lens, Pó de Ser Emoriô, Polifonia, Projeto Paralelo 80, Terra Sem Males
  • Quando: às 19h
  • Onde: Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço
  • Quanto: R$ 70 (com doação de 1kg de alimento não perecível)
  • Informações: (28) 99949-2942

  • FLUENTE
  • O que: Festa Berro de Feriado
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$ 25
  • Informações: (27) 3311-5216

  • STONE PUB
  • O que: Festa República do Funk
  • Quando: 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
  • Quanto: gratuito (para os 50 primeiros), R$10 (com nome na lista até ás 23h), R$15 (sem nome na lista ou depois das 23h)
  • Informações: (27) 3019-8178

  • MATUE
  • O que: Rapper vem com sua nova turnê "Mantém"
  • Quando: às 21h
  • Onde: Embrazado Vitória, 871 Rua Joaquim Lírio, Vitória
  • Quanto: R$ 50 (2° lote)

  • BRADUS
  • O que: Sexta Rock
  • Quando: 20h
  • Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
  • Quanto: R$ 10 

  • WOODS VITÓRIA
  • Atrações: João Victor e Greg, Felipe Ribeiro, DJ Bruno Fischer
  • Quando: às 23h
  • Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • TENNEESSEE PUB
  • O que: Festa Baladinha, com Michele Freire, Lilian Ferr, e Dj Leon Mombrine
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h), R$ 30 (normal)

  • HANGAR 
  • O que: Sextajena com Comichão, Gustavo Venturini, Renan Di Castro e DJ Malini.
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra
  • Quanto: R$ 20

  • ILHA SHOWS
  • O que: White Party com Atitude 67, Só quero Amar e Bero Costa
  • Quando: 22h
  • Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - Espírito Santo
  • Quanto: R$ 90 (pista meia entrada), R$ 120 (camarote meia entrada)

  • WANTED PUB
  • O que: Toca o Berrante Aê  Especial de Feriado com Eder Araújo e Diego Santana.
  • Quando: 21h
  • Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto
  • Quanto: R$ 15 (Até 23h);  R$ 25 (de 23h a 0h); R$ 40 (após 0h)

  • AUTÊNTICO BOTEQUIM
  • Atrações: Com  Tatiani Celeste Celestes e Vinicius Piê
  • Quando: 19h30
  • Onde: Rua Francisco Rubim, nº 380  Lojas 01 e 02  Bento Ferreira  Vitória
  • Quanto: R$ 5

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • O que: Com Anderson Fraga
  • Quando: 21h
  • Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • Atrações: Com  Kleber Santos
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90


O cantor Alemão do Forró é atração no Clube Arci, neste sábado (16) Crédito: Instagram/@alemaodoforrooficial

SÁBADO (16/11)

  • DiFAVELA
  • Atrações: Com Resenha do Romão, Samba Top, Vaguiner Azevedo, Axel Fernandes, MC jefinho Faraó, MC popay, DJ Djuly, Dj Brenda, Simpson dj, Guthy Emoção. 
  • Quando: às 14h
  • Onde: Morro do Romão Vitória
  • Quanto: gratuito

  • FESTA DE LANÇAMENTO SABADÃO SERTANEJO
  • Atrações: Com Luiz Paulo, Didiu e Cia, Nova Onde e Os Gargantas do Ouro
  • Quando: às 20h
  • Onde: Universal Viana ES
  • Quanto: entrada gratuita

  • CHAINS OF SOUL E PIECE OF MAIDEN NO VIKINGS
  • Repertório: Clássicos do heavy metal com Piece of Maiden e Chains of Soul
  • Quando: 21h
  • Onde: Vikings Cervejaria. R. João da Cruz, 322, Vitória
  • Quanto: gratuito

  • FORRÓ DAS MENINAS
  • Atrações: Com Dj André Barros
  • Quando: às 22h
  • Onde: Juras Bar. 
  • Quanto: R$ 5 (mulheres na lista até 23h), R$ 10 (masculino até as 23h)

  • TRIBUTO AO THE WALL 40 ANOS
  • Atrações: Com a banda Pink Flaming
  • Quando: às 22h
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza,  Vila Velha
  • Quanto: R$ 15
  • Informações: (27) 98116-3325

  • BANDA UBANDO
  • Repertório: Cover Legião Urbana, Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho, U2, O Rappa, The Police, Paralamas, Guns N' Roses
  • Quando: às 22h
  • Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Quanto:  R$ 20 (até às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h)
  • Informações: (27) 99944-1204

  • REGGAE BEACH PARTY
  • Atrações: Com Jahfreeca e Faia
  • Quando: às 22h
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: Entrada gratuita
  • Informações: (27) 98116-3325

  • TRIBUTE NIGHT
  • Atrações: Com The Wizzard e Pisom
  • Quando: às 20h
  • Onde: BlackBox Studio Pub. Av Leitao da Silva, 1379, Vitória
  • Couvert: R$ 15
  • Informações: (27) 99636-7858

  • SHOW DE ALEMÃO DO FORRÓ
  • Com participação de Didiu & Cia e Gerson Lano
  • Quando: às 22h
  • Onde: Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Vila Velha
  • Quanto: R$ 37
  • Informações: (27) 3229-2352

  • CLAUDIO DUARTE
  • O que: Stand Up do Pastor Cláudio Duarte
  • Quando: às 20h 
  • Onde: Patrick Ribeiro Produções. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória.
  • Quanto: R$ 45
  • Informações: (27) 99707-0714

  • M A C - MERCADO AUTORAL CAPIXABA/ FESTA DA CRIATIVIDADE
  • Atrações: Com Banda Malandragem S.A,  Lucas Miranda,  Banda Terra Conve e Oficina "Processo Criativo de Imagem" Com Evandro Vieira
  • Quando: às 9h
  • Onde: Casa Stael. Rua Sete de Setembro, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • STONE PUB 
  • O que: Festa Asiatika
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, 29055-650 Vitória
  • Quanto: gratuito (para os 30 primeiros de cosplay); R$ 10 (sem cosplay até às 23h), R$ 15 (restante da noite)
  • Informações: (27) 3019-8178

  • FLUENTE
  • O que: Festa Noite Dellas
  • Quando: às 21h
  • Onde; Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$ 30
  • Informações: (27) 3311-5216

  • FORRÓ DA MARINA
  • Atrações: Alexandre Di Paulo, Marcos Miranda, Luiz Marreta, Joao Guilherme, Maik Sullivan, Deco Bandeira
  • Quando: às 19h
  • Onde: Marina Lounge. Rua Thereza Zanoni Caser,  Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita
  • Informações: (27) 3014-0900

  • OVERDOSEZ
  • O que: Festa com Zouk e Kizomba
  • Quando: às 22h
  • Onde: Escola de Dança de Salão Djavan Ferreira. Rua Joaquim Lirio, 48 Vitória
  • Quanto: R$20

  • BRADUS
  • O que: Rock in Bradus
  • Quando: 17h
  • Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
  • Quanto: R$ 10

  • EMBRAZADO
  • O que:  Mistura Rica, Breno & Lucas, Dj GG, Sheep Dj
  • Quando: 19h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
  • Quanto: R$ 30

  • WOODS VITÓRIA
  • O que: Pedro e Willian, Rony e Ricy, Bruno Fischer
  • Quando: às 23h
  • Onde:  Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • TENNEESSEE PUB
  • O que: Festa Cabaré com Eder Araújo, Jhess Ferrari e Dj Leon Mombrine.
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h), R$ 30 (normal)
  • Informações: (27) 99292-2393

  • HANGAR
  • O que: Festa "Abaixa que é Tiro" com Glauco, Balada do Maycon e Dj Malini
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Quanto: R$ 20

  • CAP IN VIX
  • Atrações: com Molejo, Glauco e MC TH
  • Quando: 22h
  • Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - Espírito Santo
  • Quanto: R$ 90 (pista meia entrada), R$ 120 (camarote meia entrada)

  • WANTED PUB
  • O que:  Noite do Chapéu com Bianca Védova e Higino & Gabriel.
  • Quando: às 23h
  • Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto
  • Quanto: R$ 15 (Até 23h );  R$ 25 (de 23h a 00h); R$ 40 (após 0h)

  • AUTÊNTICO BOTEQUIM
  • Atrações: Com Dj Debi
  • Quando: às 19h30
  • Onde: Rua Francisco Rubim, nº 380  Lojas 01 e 02  Bento Ferreira  Vitória
  • Quanto: R$ 5

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • Atrações: Com Nanda Marques
  • Quando: 21h
  • Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • Atrações:  Com Samba de Esquina
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
  • Atrações: Com Pura Aparência
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90
Manoel Gomes e Laércio da Costa mostram a 'Caneta Azul' do maranhense Crédito: Ângelo Cunha e Guilherme Reis

DOMINGO (17/11)

  • SUNSET TMJ COM PAULO HENIRQUE 
  • O que: Show com participação de Manoel Gomes (caneta azul)
  • Quando:  às 14h
  • Onde: Chácara Recanto Dos Pássaros. Rua 6 N° 470 Bairro Magistrado (Jacaraípe - Serra) Ponto Final.
  • Quanto: R$ 20 (1° lote)
  • Informações: (27) 99881-0377

  • 2° SUNDAY SESSIONS
  • O que: Black do Acordeon , DJ Fabricio Bravim
  • Quando: às 16h
  • Onde: Espaço Praia. Rodovia ES 010, Serra
  • Quanto: R$ 10 (até 17h);  R$ 15 (após 17h)
  • Informações: (27) 3227-7802

  • 3º FESTIVAL DE TRIBAL FUSION DO ESPÍRITO SANTO
  • O que: Festival com Danças Étnicas e terapias orientais
  • Quando: às 17h
  • Onde: Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
  • Quanto: R$ 10

  • DOMINGO CLASSIC ROCK & CERVEJA
  • O que: Banda GUAPA e  o Cantor e Compositor Christian Magioni.
  • Quando: 18h
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza,  Vila Velha
  • Quanto: Entrada franca
  • Informações: (27) 98116-3325

  • SAMBA CHORO JARDIM DA PENHA
  • O que: Samba com artista diversos
  • Quando: às 12h
  • Onde; Peterson Pimentel, Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: gratuito

  • BOTECO DO ALEMÃO DO FORRÓ 
  • O que: Show do Alemao do Forró
  • Quando: 13h
  • Onde: Chácara Flora. Rua Doutor Vicente Burian, Serra
  • Quanto: R$ 30 (pista), R$ 50 (área vip) 
  • Informações: (27) 99703-8131

  • EMBRAZADO
  • O que: Game Over Party com DJ Pett, MC Corvina e o cantor capixaba Marcus Rauta.
  • Quando: às 19h
  • Onde: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
  • Quanto: R$ 30

  • SOM DE MESTRE
  •  O que: Com Marcus Macedo
  • Quando: 12h30
  • Onde:  Praça de Alimentação do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Quanto: gratuito 
  • Informações: (27) 3203-8080

  • TENNEESSEE PUB
  • O que: Samba Tennessee no Tennessee Pub com o sambista Andin e Dj Leon Mombrine.
  • Quando: 19h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h), R$ 30 (normal)
  • Informações: (27) 99292-2393

  • LET'S
  • O que: Tardezinha do Lat's - Edição de aniversário
  • Quando: às 17h
  • Onde: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia - Vitória
  • Quanto: R$ 30

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
  • O que: Pedro Costa
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

