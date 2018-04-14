Profissão em risco: artistas contestam fim do registro profissional

Em maio de 1978, o exercício da profissão de artista foi regulamentado no Brasil pela Lei 6.533. Agora, 40 anos depois, uma ação quer derrubar a obrigatoriedade de diploma ou certificado de capacitação para obter esse registro profissional no Ministério do Trabalho.

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 293 foi pleiteada pela Procuradoria-Geral da República em 2013 e voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal (STF). A votação, que aconteceria no próximo dia 26, foi adiada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia.

Em todo o país, e no Espírito Santo, os profissionais de mobilizaram. George Falcão, bailarino profissional há quatro anos e professor na escola Monica Tenore, é um dos que protesta.

É um absurdo para nós, artistas, um embate desses. Muitas pessoas só têm essa renda. Dependemos disso para bancar a casa, fazer novos cursos e buscar mais conhecimento. Acordamos cedo igual a todo mundo, bate ponto e trabalha até mais tarde em nome da arte, defende George.

Se o STF votar a favor, a ação poderá desfazer o que demorou anos a ser conquistado por artistas, como benefícios da aposentadoria, auxílios doença e maternidade. Em nota, a PGR diz que a Lei nº 6.533/1978 e o Decreto nº 82.385/1978 são incompatíveis com a liberdade de expressão da atividade artística, com a liberdade profissional e com o pleno exercício dos direitos culturais.

Viviani Lima, bailarina profissional desde 2003, contesta. Existem os que trabalham com arte, que estudaram para fazer aquilo, e os que têm a arte como hobby. Minha mãe por exemplo ama pintar e faz quadros maravilhosos, mas isso não faz dela uma profissional. Não podemos confundir livre manifestação artística com o exercício profissional da arte. Se não conseguimos classificar quem é um profissional e quem é um artista de livre manifestação, qualquer um vai chegar e querer fazer o que eu faço, colocando em risco muitos trabalhos culturais, o que pode comprometer o nível e a qualidade técnica, opina Viviani, responsável pelo Studium de dança Korpus, em Guarapari.

Os artistas hoje devem possuir o DRT , (Delegacia Regional do Trabalho) para trabalhar profissionalmente em emissoras de TV, produtoras de cinema, espetáculos e atividades relacionadas ao trabalho de ator  sem o DRT, o ator é contratado como amador. A ação põe em risco essa classificação, um direito tão difícil de ser conquistado, segundo a atriz Therla Duarte, registrada desde 1999.

Sou totalmente contra uma vez que quer acabar o que adquirimos. Ao invés de extinguir a regulamentação, é preciso aumentar a fiscalização, principalmente com o surgimento das novas mídias, pondera a atriz, que já fez participações em novelas como O Outro Lado do Paraíso e A Força do Querer

Para Jackson Santos Leão, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado no Espírito Santo, a ação só prejudica a arte em um país que ela é cada vez mais desvalorizada.