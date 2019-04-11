Primeiro single póstumo de Avicii, 'SOS', já está disponível; ouça

DJ Avicii morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii

Depois do anúncio de que um disco póstumo do DJ e produtor Avicii chegaria em junho, foi lançada nesta quarta-feira (10) a primeira faixa dele, "SOS".

A canção é uma parceria com o cantor Aloe Blacc, com quem Avicii trabalhou no hit "Wake Me Up", antes de cometer suicídio no ano passado, aos 28 anos.

A nova colaboração traz beats do DJ, com base em trechos pré-produzidos por ele, junto à voz de Blacc e uma letra que sinaliza um pedido de ajuda de uma vítima de drogas. A finalização do single foi feito pela dupla Albun Nedler e Kristoffer Fogelmark.

O novo álbum de Avicii será chamado "Tim", nome de batismo do artista, e pôde ser construído devido à grande quantidade de material inédito que ele deixou no momento de sua morte. As músicas estavam praticamente finalizadas, segundo o produtor Albin Nedler, que está entre os vários colaboradores Avicii.