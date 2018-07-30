Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SÉRIE

Presença de Frank Underwood em 'House of Cards' ainda é mistério

Vocês vão saber quando assistirem, disse uma diretora do Netflix

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:55
House of Cards: Claire e Frank Underwood. Presença do protagonista ainda é mistério após polêmicas na vida do ator Crédito: Reprodução/Divulgação
Durante evento de imprensa da Television Critics Association, a vice-presidente de conteúdo original da Netflix, Cindy Holland, respondeu perguntas dos repórteres sobre a sexta e última temporada de "House of Cards". Entre os assuntos tratados, ela disse que a empresa ainda não definiu a data de estreia e fez mistério quanto a uma possível presença de Frank Underwood nos episódios.
"Nós estamos muito orgulhosos da série, ela terá um final adequado", disse Cindy, segundo o site Deadline. "Nós sempre planejamos que a sexta temporada seria a última e nós estamos orgulhosos do trabalho que Robin [Wright, intérprete de Claire Underwood], o elenco e a produção fizeram", continuou.
Ainda sem data de estreia definida, a executiva também fez mistério quanto a possível presença de Frank Underwood na temporada. Interpretado por Kevin Spacey, o ator foi afastado da produção a qual era protagonista após surgirem inúmeras denúncias de assédio sexual contra ele. "Vocês vão saber o que aconteceu com Frank quando assistirem os episódios", comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados