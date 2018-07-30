Presença de Frank Underwood em 'House of Cards' ainda é mistério

House of Cards: Claire e Frank Underwood. Presença do protagonista ainda é mistério após polêmicas na vida do ator Crédito: Reprodução/Divulgação

Durante evento de imprensa da Television Critics Association, a vice-presidente de conteúdo original da Netflix, Cindy Holland, respondeu perguntas dos repórteres sobre a sexta e última temporada de "House of Cards". Entre os assuntos tratados, ela disse que a empresa ainda não definiu a data de estreia e fez mistério quanto a uma possível presença de Frank Underwood nos episódios.

"Nós estamos muito orgulhosos da série, ela terá um final adequado", disse Cindy, segundo o site Deadline. "Nós sempre planejamos que a sexta temporada seria a última e nós estamos orgulhosos do trabalho que Robin [Wright, intérprete de Claire Underwood], o elenco e a produção fizeram", continuou.