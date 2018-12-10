Por que Shun é uma mulher no novo 'Cavaleiros do Zodíaco'?

10/12/2018 - Personagem Shun em nova série 'Cavaleiros do Zodíaco' na Netflix Crédito: Twitter / @NetflixBrasil

O clássico anime Os Cavaleiros do Zodíaco ganhará uma nova série na Netflix e teve seu trailer revelado no último domingo, 10. O personagem Shun de Andrômeda, um homem na série original, será representado como uma mulher na nova animação e tem dado o que falar.

Em resposta a diversas perguntas que vem recebendo sobre o fato, o roteirista Eugene Son falou sobre a mudança em seu Twitter.

"Quando começamos a desenvolver essa nova série, queríamos mudar muito pouco. Os principais conceitos de Saint Seiya que a fizeram ser amada continuam fortes. A maioria deles se mantém firmes mesmo trinta anos depois."

10/12/2018 - Personagens de 'Cavaleiros do Zodíaco' em nova versão para série da Netflix Crédito: Twitter / @NetflixBrasil

"A única coisa que me preocupava: os cavaleiros de bronze com o Pegasus são todos caras. A série sempre teve personagens mulheres fantásticas e fortes, e isso reflete no grande número de mulheres que são apaixonadas pelo mangá e pelo anime. Mas 30 anos atrás, um grupo de homens lutando para salvar o mundo sem nenhuma mulher por perto não era grande coisa. Esse era o padrão até então."

"Hoje o mundo mudou. Garotos e garotas trabalhando lado a lado é o padrão. Nós somos acostumados a ver isso. Certo ou errado, o público pode interpretar uma equipe só de homens como nós tentando tomar um posicionamento sobre algo."

Em seguida, Eugene explicou que já havia diversas personagens femininas na trama, como Saori (que agora será chamada de Sienna), mas ficaram em dúvida entre dar-lhes poderes e transformá-las em cavaleiros de bronze ou criar uma nova personagem para tal.

"Mas eu não queria criar uma nova personagem mulher que seria óbvia - especialmente se ela não fosse criada naturalmente, e não tivesse personalidade alguma além de 'ser a garota'", continuou.

O roteirista afirma que a equipe passou a trabalhar em um personagem "maravilhoso", Shun de Andrômeda, para que se tornasse Shaun de Andrômeda: "O conceito principal de Andrômeda não vai mudar. Ela usar suas correntes para defender a si mesma e a seus amigos - o que ela aprendeu de seu irmão protetor, que a ensinou a lutar."