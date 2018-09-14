Ponta da Fruta entra na rota do turismo religioso do Espírito Santo

No próximo dia 21 de setembro, parte do Projeto de Turismo Religioso do Espírito Santo será anunciado, em evento que acontecerá na Pousada Timoneiro, em Vila Velha. Na ocasião, Ponta da Fruta será colocada como parte de um projeto do Sebrae e da Prefeitura de Vila Velha para movimentar a região.

A aposta é do turismo religioso por conta do local ser passagem dos que fazem os Passos de Anchieta como explica a gestora do Sebrae Fabiola Brazin: "O que o Sebrae fez foi pegar as empresas que são vistas no trajeto dos Passos de Anchieta e capacitar esses empreendimentos. Porém, percebemos que, no bairro, não dava para fazer um evento deste tipo, não tem uma praça grande, mas lá têm empreendimentos muito bons. Então, a ideia foi fazer um circuito, que vai acontecer dentro das empresas".

Pousada Timoneiro, em Ponta da Fruta, bairro de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @pousadatimoneiro

A ideia é fazer com que empresários se juntem e façam uma programação conjunta na região para que, durante o ano inteiro, o local receba turistas e seus visitantes se tornem frequentadores. "Desde 2015, fazemos um diagnóstico para capacitar os empresários da região da melhor forma. Entendemos que eles precisam ver que é importante eles investirem para chamar gente o ano inteiro. Quem não quer curtir uma moqueca com uma paisagem bonita ou ouvir uma música legal no fim de semana?", conta.

O projeto passa direto pelo Sebrae e os empresários, com apenas apoio da Prefeitura de Vila Velha. "Os espaços das empresas é que serão usados. O Sebrae entra dando capacitação e suporte e a Prefeitura de Vila Velha com estrutura de segurança e limpeza, quando necessário", completa.

Fabiola destaca que vários empreendimentos já aderiram ao projeto e a expectativa é de que a partir das primeiras edições mais empresas se interessem. Isso porque, como esclarece a gestora, os restaurantes e bares é que se organizam para criar um caixa com dinheiro que custeará os eventos.

"Eles se organizam e pagam como se fosse uma mensalidade, ou contribuem periodicamente... Mas isso são eles que decidem. A gente só quer que, quando termine a vigência do projeto, eles também continuem com as atividades", diz Fabiola, afirmando que essa iniciativa do Sebrae acontece durante um período. "Depois disso, são os empresários que têm que dar continuidade", conclui.

PROBLEMA

O projeto surge num momento oportuno, quando a região sofre uma queda no setor turístico já que sua principal atração, a praia, está com um severo problema: a erosão. O assunto é noticiado desde 2016 pela Rede Gazeta e continua sendo preocupação para moradores e comerciantes.

Questionada sobre a situação do local, a Prefeitura de Vila Velha, por meio de nota, disse que a erosão é um fenômeno natural que será debatido com a comunidade para que seja tomada uma medida de contenção.

"A erosão é decorrente da subida do nível do mar. Isso está ocorrendo em todo o litoral brasileiro, é um fenômeno natural. Equipes monitoram a situação e realizam a limpeza da área periodicamente. O município pretende elaborar um Termo de Referência (estudo) para a contratação do projeto de obra de contenção que deve contar com recursos dos governos Estadual e Federal, além do municipal", diz a nota.

POTENCIAL

Para Fabiola, Ponta da Fruta tem sim potencial para evoluir no turismo. "Apesar de não ter uma infraestrutura perfeita ainda, vai muita gente para lá. E se tem gente que não conhece é porque falta esse tipo de iniciativa", justifica. A gestora defende que tanto é verdade essa teoria que nos próprios Passos de Anchieta a maioria dos adeptos se hospeda no bairro. "Tem gente que fica na Barra do Jucu, também. Mas a Barra não tem tantos hotéis, então são poucas as vagas", finaliza.

SERVIÇO

Lançamento do Circuito Turístico em Ponta da Fruta

Onde: Pousada Timoneiro (Rua do Pêssego, 77, Ponta da Fruta, Vila Velha)

Quando: sexta-feira (21), a partir das 19h