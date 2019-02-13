Polícia investiga ofensas a baianas da festa da diretora da Vogue

Baianas que participaram da festa de aniversário da diretora de estilo da Vogue Brasil, Donata Meirelles Crédito: Reprodução/Instagram @acarajeacarajedaclaudia

Seis das dez baianas que fizeram parte do receptivo da festa de aniversário de Donata Meirelles, diretora de estilo da revista Vogue Brasil, prestaram queixa nesta terça-feira (12) na polícia, em Salvador, por ofensas sofridas na internet.

A participação das baianas na festa gerou polêmica nas redes sociais após terem sido postadas fotos de Donata Meirelles e de outros convidados sentados em uma cadeira e rodeados pelas baianas.

Foram postados comentários que associaram a festa ao tema escravidão, sugerindo que as baianas estariam "vestidas de mucamas" e a cadeira seria uma "trono de sinhá".

Uma das baianas que participaram do evento, Rita Ventura dos Santos, 63, diz que a repercussão do caso resultou em uma série de ofensas às integrantes do grupo, que foram chamadas de omissas e vendidas.

"Estamos recebendo mensagens absurdas nas redes sociais. Chegaram até a perguntar quanto a gente cobrava para tomar chibatadas", afirma Rita, que também é presidente da Abam, associação das baianas de acarajé de Salvador.

Rita dos Santos também afirma que o compartilhamento das fotos das baianas que participaram da festa têm gerado constrangimento. Parte delas têm sido agredidas verbalmente em seus tabuleiros de acarajé.

A repercussão do caso fez com que as baianas perdessem dois outros contratos para trabalhos de receptivo. Os clientes temem que a presença das baianas nos eventos gerem repercussão negativa.

Salvador tem cerca de 5.000 baianas - parte delas, além de atuar nos tabuleiros de acarajé, também fazem trabalho de receptivo.

Rita dos Santos refuta a ideia de que o grupo tenha sido alvo de racismo durante o aniversário. "Quem quer criticar a festa, que critique. Mas não sou nenhuma criança para me sujeitar a qualquer papel que me rebaixe."

Ela afirma que as baianas foram contratadas apenas para recepcionar os convidados. O objetivo era representar a diversidade cultural da Bahia - por isso foram escolhidas baianas jovens, idosas, negras, brancas, evangélicas e adeptas do candomblé.

"Quando ela [Donata] nos viu, começou a bater palmas para nós. E os convidados também nos aplaudiram. Uma das baianas a convidou para sentar na cadeira e aí foi feita aquela foto que foi tão criticada", afirma Rita.

Segundo Rita, as roupas para o evento foram escolhidas pelas próprias baianas e as cadeiras foram colocadas para que elas pudessem descansar.