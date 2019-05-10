'Pokémon: Detetive Pikachu' é fofo, divertido e esquecível

Pokémon: Detetive Pikachu Crédito: WARNER BROS.

Pokémon! Temos que pegar. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei! Pokémon! Juntos teremos que o mundo defender! Pokémon! Temos que pegá-los. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon!. Se você, caro leitor, tem entre 20 e 30 anos, você provavelmente cantou a música no ritmo enquanto leu.

Pokémon nasceu originalmente como um par de jogos de Game Boy lançado em 1995 pela Nintendo. Com o passar dos anos, a franquia dominou quase todas as mídias existentes, como mangás, filmes, mais jogos e um anime que originou a música mostrada lá em cima.

No Brasil, Pokémon se popularizou em grande parte graças ao próprio anime, que foi lançado no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 e exibido em emissoras como a Globo e a Record. Durou 22 temporadas, 1.110 episódios e até hoje é um dos nomes mais celebrados da cultura pop, tendo seu espaço guardado no coração de todo fã, que acabam de ganhar mais um presente: Pokémon: Detetive Pikachu, filme que estreou nos cinemas na última quinta-feira (9).

O FILME

Primeiro filme live-action da saga, Pokémon: Detetive Pikachu, mesmo adaptando um material tão extenso, segue um caminho seguro, pois ignora tudo o que já foi contado e cria uma história original inspirada em longas de detetive dos anos 1980, como Máquina Mortífera.

O filme conta a história de Tim (Justice Smith, da série The Get Down), que após a suposta morte de seu pai, Harry Goodman, une forças com um Pikachu (Ryan Reynolds) para tentar encontrar Goodman e resolver as misteriosas causas de sua morte em Ryme City, cidade onde pokémons e humanos convivem em harmonia.

Cena de Pokémon: Detetive Pikachu Crédito: WARNER BROS.

ACERTOS

O conceito dessa cidade multicultural, na qual humanos e pokémons colaboram e trabalham juntos, é o forte do filme. A praticidade de como os poderes são usados socialmente é muito divertida e dá espaço a diversas referências a outros produtos da franquia.

Outro acerto da produção  que foi criticado quando anunciado - é a escolha do ator Ryan Reynolds para dar voz ao pequeno e fofo Pikachu. O humor mais sarcástico e irônico de Reynolds  muito conhecido em Deadpool  contrasta com a fofura do animal, deixando suas cenas engraçadas. A dinâmica de Pikachu e Tim também agrada: há química entre os dois e lembra cenas de filmes de detetives.

A computação também é muito boa e remete ao visual clássico de cada Pokémon, porém os deixando palpáveis, com textura  exceto no ato final, quando os efeitos visuais ficam um pouco exagerados.

Pokémon: Detetive Pikachu Crédito: WARNER BROS.





DEFEITOS

Infelizmente o filme não é perfeito. Ele tem cerca de 20 minutos além do necessário, algumas subtramas desnecessárias e uma história fraca. Mas a diversão obtida durante o decorrer dos atos faz valer o preço do ingresso.

Em suma, se você já não aguenta mais rever Vingadores: Ultimato e não tem muito estômago para longas de terror como Cemitério Maldito, dois longas fortes em cartaz atualmente, Pokémon: Detetive Pikachu é o filme para você. Não será uma experiência transcendental e inovadora, já que é uma aventura esquecível, mas é uma boa diversão, que vai extrair boas risadas de quem for com o coração aberto em direção à sala de cinema.