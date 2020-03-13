Agenda

Pixote, Vitão e Barbixas agitam o fim de semana no ES. Confira a agenda

A programação também conta com diferentes festas, exposições e peças teatrais.

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 15:34
Grupo Pixote irá se apresentar no Nook Beach, na sexta-feira (13).  Crédito: Reprodução Multishow

13 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Test Drive
  • Às 19h, no Bravo Estúdio. Com show de Léo Norbim. Tocando folk, pop e MPB. Entrada gratuita (couvert colaborativo). Rua Alberto Bella Rosa, 175, Pontal de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99576-6417.

  • Sonhando
  • Às 20h, no 244 Club. Com Sonia Saadi (piano), Roger Bezerra (piano), Sergio Rouver (saxofone), Paulo Sodré (baixo), Rafael Pinheiro (bateria). Tocando: Trilhas sonoras do cinema mundial. Couvert: R$ 40. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244.

  • PARA DANÇAR
  • La Casa do Forró VIX
  • Às 22, na escola de dança de salão Djavan Ferreira. Com Forró Bem Tivi, Bando de Luiz e DJ André Barros. Ingressos: R$15 (com nome na lista, até 23h); 20 (normal). Rua Joaquim Lírio 48, Praia do Canto.  

  • Happay Hour com DJ Fabí Rocio
  • Às 19h, na Thelema. Tocando os hits mais dançantes do Brasil com vertentes do hip-hop. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024 6533.

  • Leley do Cavaco
  • Às 18h, na Casa de Bamba. Tocando samba de raiz. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.

  • BALADA 
  • Correria
  • Às 22h. Festa: Sexta-feira 13. Com banda TNT (tributo AC DC) e DJ Pendrive nos intervalos. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).  Classificação: 18 anos. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.   

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Party Porn. Tocando: Pop, pop B, electro pop, sexy music e funk. Com DJs Camponês, Faustini, Sophie, Temponi, Gramlik, Tonico e Bikini. Ingressos: R$ 15 (das 23h às 05h); R$ 5 (das 4h às 5h, somente para quem estiver com pulseira). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.   

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Baile do Zodíaco - Peixes. Com DJs Madeusa, Beeba, Marilds, Rafa Arcanjo e Lua Maravilha. Tocando: Funk, Pop BR, pop e hits. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros (nascidos entre os dias 20 de fevereiro e 20 de março); R$ 10 (com nome na lista, até 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.   

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Kengaral- Sexy Night. Tocando: Pop BR, sex songs, funk, pop, brega, electropop, electro, tribal. Ingressos:  R$ 25 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.  

  • Toro Club
  • Às 21h. Festa: Jam session. Tocando música eletrônica ao vivo. Com Guga Prates, Rodrigo Cx, Nego Léo, Constantino e Jeff Ueda, Gus N Kill, Thito Fabres, Gamatech, Jeff Ueda. Ingressos: R$ 20 (com nome na lista); R$ 30 (sem lista). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • Porão Beer & More
  • Ás 20h. Com Breno & Lucas e DJ Paulinho. Ingressos: R$ 20. R. João Batista Wernersbach, 136, Centro, Domingos Martins. Informações: (27) 99829-2598.  

  • Bar Rerito
  • Às 21h. Festa: "Cancela o amor e confirma a balada". Com Breno & Bernado e Rian & Rodrigo. Ingressos: Entrada gratuita até às 21h; R$ 10 (após 21h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

  • Liverpub Vitória 
  • Às 22h. Com a banda Ubando. Tocando: Legião Urbana, Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho, U2, O Rappa, The Police e outros. Ingressos: R$ 15 (lista amiga, até 22h30); R$ 25 (normal). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Informações: (27) 99944-1204. 

  • Vitrine
  • Às 22h. Festa: "Bailinho Nesse Clima". Com Nesse Clima, Léo Samba, Pedro Schmid, Thiago Crei, DJs Gabriel Pratti, Klebin, Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 23h); R$ 15 (com nome na lista, até 00h); R$ 20 (sem nome na lista, ou até 00h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.   

  • Botequim do Celim
  • Às 19h. Festa: "Balada Sertaneja". Com Rony & Ricy, C&P, Thayare Oliver e DJ Jota Viana. Couvert: R$ 9,90 Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.

  • Motor Rockers 
  • Às 20h. Festa: "Sexta-feira da maldade". Com banda Coverred. Ingressos: R$ 16. R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória. 

  • Gordinho
  • Às 22h. Com Grupo Opção e Grupo Freelancer. Ingressos: Entrada franca até às 22h; R$ 20 (após 22h). Rua Joaquim Lirio, 823 , Praia do Canto. Informações: (27) 99756-9672.

  • Balístico
  • Às 23h. Festa: "A Melhor sexta da Zona Sul". Com DJs Gnomo, Luca di Belucio, Koreia, Vinícius Fernandes, Marcello Sampaio, Jandre. Ingressos: R$ 30 (homem, nome na lista); R$ 10 (mulher, nome na lista); R$ 40 (homem, sem nome na lista); R$ 20 (mulher, sem nome na lista). R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 98155-7135. 

  • SHOW
  • Vitão 
  • Às 20h, no Let´s Linhares. Ingressos: R$ 40 (único, 2° lote). Venda: Site On Ticket. Genésio Durão, Três Barras, Linhares. Informações: (27) 99966-8649. 

  • Kevin o Chris (RJ)
  • Às 23h, na Woods.  Com DJ Sodré (RJ), MC Alysson (RJ), Mad Dogz (GO) e DJ Bruno Fisher.Ingressos: R$ 50 (espaço bud, meia); R$ 100 (espaço bud, inteira); R$ 90 (mezanino, meia); R$ 180 (mezanino inteira).  Venda: No site Superticket. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.

  • Mariana Coelho - Tributo a Amy Whinehouse
  • Às 20h, no Cerimonial Tozzato. Ingressos: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 50, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27)99268-4233.  

  • Alemão do Forró
  • Às 21h, no Ginásio de Esportes do Bairro Grama, Afonso Cláudio. Ingressos: R$ 25 (1° lote); R$ 30 (2° lote). Vendas: Na Loja L 19 (Afonso Cláudio e Santa Maria de Jetibá); Farmácia Jarske (Laranja da Terra) e Papelaria Camilo (Itarana). Informações: (27) 99814-7879. 

  • Grupo Pixote 
  • Às 22h, no Nook Beach Club. Ingressos: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Venda: No site Superticket. R. Inhoa, s/n, Jaburuna, Vila Velha.

  • EXPOSIÇÃO
  • "Da Ilha
  • No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.  

  • Pintor Merilho Khan
  • Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533. 

  • "Passagens e Permanências" 
  • Em cartaz no Trapiche Café. Expondo aquarelas de Raquel Falk, trazendo retratos do cotidioano pomerano nas montanhas capixabas. A visitação segue aberta ao público até o dia 16 de maio. Terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 236. Centro Histórico de Vitória, ES. Informações: (27) 99956-0277. 

  • "Terceiro céu"
  •  Exposição de Marcelo Macedo, que explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente. Entrada gratuita. A exposição estará em cartaz até o dia 27 de abril. Aberta de segunda a sábado, das 10h às 19h. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Informações: (27) 3327-6966.

  • LITERATURA
  • Sarau Verbo Intransitivo
  • Às 19h, na Casa dos Bragas. Com participação da musicista Alessandra Biato, a cantora Amélia Barreto, a atriz Amanda Malta, o ator Luiz Carlos Cardoso e a escritora Milena Paixão. Ingressos: Doação de um livro de qualquer tema, novo ou usado. Rua Vinte e Cinco de Março, 29300-100, Cachoeiro de Itapemirim.

  • TEATRO
  • Giga Comedy 
  • Às 20h30, no Giga Byte Gastrobar. Apresentação de stand up comedy. Entrada gratuita. Rua Quinze de Novembro, Campo Grande, Cariacica. 
O cantor Vitão se apresentará no Let's Linhares, na sexta-feira (13) e no Nook Beach Club, durante o sábado (14). Crédito: Instagram/@gqportugal

14 DE MARÇO (SÁBADO)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Ressaca Oficial carnaval 2020
  • Às 18h, na Casa de Bamba. Com grupo AMMOR, Mell (BatuQdelas), Higo (Mafuá) e Fred (Macucos). Couvert: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (na hora). R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.

  • Raimundo Machado trio convida Luciana Nunes
  • Às 20h, no 244 Club. Com Edson neto e Luciano Furtado. Tocando samba, choro e bossa nova. Couvert: R$ 30. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244. 

  • PARA DANÇAR
  • Casa 7
  • Às 16h. Com Black do Acordeon e Trio Maracá. Ingressos: R$ 20. Vendas: No site Sympla. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

  • BALADA 
  • Clube Arci
  • Às 21h. Festa: "Bailão do Adriano". Com lançamento de CD de Adriano & seus teclados, Sabor de Mel e Rhonny & Marcos. Ingressos: R$ 15 (normal, no débito, na bilheteria do local); R$ 17 (normal, no site); R$ 65 (mesa para 4, no site); R$ 60 (mesa para quatro, no débito, na bilheteria do local). Vendas: No site da casa ou na bilheteria do local R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.  

  • Motor Rockers 
  • Às 20h. Com banda Trilha. Ingressos: R$ 20. R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória.

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Beat5. Tocando: Pop, electro pop, mashup, deep house, tech house. Ingressos: R$ 15. Vendas: Na portaria e no site Lorean. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.  

  • Correria
  • Às 22h. Festa: Rock Ploc. Com banda Metrópole (tributo Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii); Vintage Guys (tributo Bon Jovi, Aerosmith e Guns N Roses) e Cadu Caruzo (tributo Cazuza). Entrada: R$ 10 (primeiras 50 pessoas); R$ 15 (até 00h); R$ 20 (após 00h).  Classificação: 18 anos. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.   

  • Clube 106
  • Às 23h. festa: Forró do 106. Com Mestre Marrom, Mafuá e DJ Berim. Ingressos: R$ 20 (até 00h, apenas para pagamento em dinheiro); R$ 25 (normal).  Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3227-9119. 

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Môio Grosso. Com DJs Paulão (SP), Sistah Ilú, Semáforo (residente) e Cabelo (residente). Tocando: Groove, soul, dub, brasilidades e afrobeat. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros); R$ 20 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.   

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: St. Patricks Gay. Tocando: Funk, pop BR, electro pop, tribal, pop, reggaeton. Com DJs Manu Martins, Cadu Pinheiro, Isadora Hunka, Fred Rigoni, Jhonnie Reis, Tallyson Moreira, Emily Raizer, Morelove. Ingressos: R$ 30. Vendas: Na portaria e no site Eventbrite.  Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.  (27) 3311-5216. 

  • Woods
  • Às 23h. Festa: "Conexão BH". Com João Victor e Greg, Farra Dois, DJ Bruno Fischer. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301. Classificação: 18 anos. 

  • Mula Rouge
  • A partir das 18h. Com DJs Led Russo, Kalunga e Belloti. Tocando: post, punk, synthpop e darware. Entrada gratuita. Rua Doutor Azambuja (cruzamento com a Rua Gama Roza), Centro, Vitória.  

  • Toro Club
  • Às 23h. Festa: Clã. Com Photophobia e Anomatek ao vivo. Ingressos: R$ 35 (2° lote); R$ 40 (3° lote). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Classificação: 18 anos.

  • Liverpub Vitória 
  • Às 22h. Festa: "St. Patrick's Day" Com a banda Lady Steel. Tocando:Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith, Iron Maiden, Madonna e mais. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Informações: (27) 99944-1204. 

  • Vitrine 
  • Às 22h. Com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 23h); R$ 15 (com nome na lista, até 00h); R$ 20 (sem nome na lista, ou até 00h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616. 

  • Botequim do Celim
  • Às 19h. Festa: "Balada Sertaneja". Com Breno & Lucas e João Fellipe & Rafael. Couvert: R$ 9,90 Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912. 
      
  • FESTA
  • Tribe Sound 10 anos
  • Às 22h, na Fazenda Camping. Ingressos: R$ 90 (2º lote, até 08/03); R$ 100 (3º lote, até 14/03). Vendas: No Eventbrite e nas lojas Mavericks (Shopping Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro). Rod. do Sol, 2231, Vila Velha. Informações: (27) 99760-1492. Classificação 18 anos.   

  • Porão Beer & More
  • Ás 20h. Com Garotos da Praia e Ivan & Matheus. Ingressos: R$ 20. R. João Batista Wernersbach, 136, Centro, Domingos Martins. Informações: (27) 99829-2598. 

  • SHOW
  • Vitão e L7nnon
  • Às 16h, no Nook Beach Club. Festa: Drop It Sunset. Com DJs Bero Costa e Lorelai. Ingressos: R$ 40 (individual, 2º lote, frontstage); R$ 180 (individual, open bar, 2º lote). Venda: No site OnTicket e das lojas Magia do Perfume (Shopping Vitória e Masterplace) e Mundo do Iphone (Shopping Mestre Álvaro, Vila Velha e Moxuara). R. Inhoa, s/n, Jaburuna, Vila Velha. 

  • Alexandre Peixe
  • Às 18h, no Na Vista. R$ 100 (inteira); R$ 50 (meia/ solidária). Vendas: No site Le Billet. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Classificação: 18 anos.

  • Vou pro Sereno
  • Às 17h, na Fazendinha shows. Ingressos: R$ 50 (pista, 2º lote); R$ 80 (área vip, meia, 2º lote); R$ 160 (área vip, inteira, 2° lote); R$ 100 (pista, inteira, 3° lote); R$ 50 (pista, meia, 3° lote); R$ 180 (área vip, inteira, 3º lote); R$ 90 (área vip, meia, 3° lote). Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Informações: (27) 99944-7340.

  • FESTIVAL 
  • Festival Peixe Boi
  • Às 23h (a casa abre às 18h) na Black Box Studio Pub. Com Thiago Martins & Aqueles caras, Banda Arti, Maré Tardia, Gastação Infinita e The Bloops. Ingressos: R$ 10. Av. Leitão da Silva, 1379, Sala 5, Gurigica, Vitória. Informação: (27) 99636-7858. 

  • EXPOSIÇÃO
  • "Da Ilha
  • No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.  

  • Pintor Merilho Khan
  • Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533. 

  • "Passagens e Permanências"
  •  Em cartaz no Trapiche Café. Expondo aquarelas de Raquel Falk, trazendo retratos do cotidiano pomerano nas montanhas capixabas. A visitação segue aberta ao público até o dia 16 de maio. Terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 236. Centro Histórico de Vitória, ES. Informações: (27) 99956-0277. 

  • TEATRO
  • Cia. Barbixas 
  • Às 19h e às 21h, no Teatro Universitário (UFES). Com espetáculo "Improvável", um número de improviso que rodou o Brasil. Ingressos: R$ 90,00 (inteira, setor A térreo); R$ 45,00 (meia, setor A térreo); R$ 80,00 (inteira, setor B térreo); R$ 40,00 ( meia, setor B térreo); R$ 70,00 (inteira, mezanino)/ R$ 35,00 (meia, mezanino). Vendas: No site Tudus ou na bilheteria do teatro (das 15h às 20h). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Classificação: 14 anos. 

  • "Abajur Cor de Carne - Cartografia pela dança"
  • Às 19h30, no Teatro Sesc Glória. Espetáculo que traz a luta contra a violência para o foco, com destaque para a violência contra as mulheres. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniados e comerciantes); R$ 10 (meia e comerciários). Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações:(27) 3232-4750.
Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna: a Cia. Barbixas em cena com "Improvável", espetáculo de humor à base de improviso. O grupo estará no Teatro da UFES no sábado (14) e domingo (15).  Crédito: Luciano Bergamaschi

15 DE MARÇO (DOMINGO)

  • BALADA 
  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Arrastapé da Ilha- 3 anos. Com Bernadete França (SP) e DJ Fabrício Bravim. Ingressos: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.  (27) 3311-5216.  

  • Guava Sessions #12
  • Às 16h, no Guava. Com Transe, DJ Sista Ilú e Doce Caseiro. Ingressos: R$ 10 (lista amiga); R$ 15 (na hora). Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.  

  • Vitrine 
  • Às 18h. Com Grupo freelance, Garotos da Praia, DJ GG e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 20h); R$ 20 (sem nome na lista, ou até 20h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616. 

  • Botequim do Celim
  • Às 16h. Festa: "Tardezinha". Com Samba Junior, Pele Morena, Chopsamba e DJ Nenenzão. Ingressos: R$ 20; mulheres são vips até às 18h. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.

  • PARA DANÇAR
  • Casa 7 
  • Às 16h. "Ressaca de carnaval". Com Regional do Nair. Ingressos: R$ 25. Vendas: No site Sympla. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO
  • "Da Ilha
  • No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.  

  • Pintor Merilho Khan
  • Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533. 

  • ESPECIAL
  • Domingokê
  • Às 15h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Um karaokê aberto a todos os públicos. Entrada franca. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Informações: (27) 3051-0835. 

  • TEATRO
  • Cia. Barbixas
  • Às 18h e às 20h, no Teatro Universitário (UFES). Com espetáculo "Improvável", um número de improviso que rodou o Brasil. Ingressos:  R$ 90,00 (inteira, setor A térreo); R$ 45,00 (meia, setor A térreo); R$ 80,00 (inteira, setor B térreo); R$ 40,00 ( meia, setor B térreo); R$ 70,00 (inteira, mezanino)/ R$ 35,00 (meia, mezanino). Vendas: No site Tudus ou na bilheteria do teatro (das 15h às 20h). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Classificação: 14 anos. 

  • Peça "A Pequena Sereia"
  • Às 17h, no Teatro Sesc Glória. Montagem da Dourado Produções do clássico da Disney, onde a sereia Ariel é fascinada pelo mundo além do mar. Ingressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia). Vendas: Na bilheteria do local. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: (27) 3232-4750.

