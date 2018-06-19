Pixote vai resgatar sucessos para show em Vila Velha

Grupo Pixote Crédito: Destemida Comunicação/Divulgação

No fim do ano passado, o grupo Pixote completou 25 anos de carreira e é nessa mesma onda que eles chegam a Vila Velha no próximo sábado, dia 23 de junho. Os sucessos que marcaram os fãs, desde a década de 1990, foram revitalizados mas sem perder a identidade da banda, que acredita que essa característica, inclusive, é o que a faz ser viva na lembrança do brasileiro até hoje. A ideia é ainda apresentar alguns novos hits que serão utilizados no 14º CD que será lançado nos próximos meses.

A noite, apelidada de "Pagode dos Meninos", acontece no Villa Shows e também terá a participação do grupo capixaba Freelance. Pixote apostará em sucessos como "Mande um Sinal", "Franqueza", "Fissura". Os hits mais recentes também não ficam de fora, como "Agora Ce Quer", que traz a mistura do funk com o pagode, em parceria com Jerry Smith. Já o grupo Freelance garante a mistura de ritmos e os maiores sucessos da atualidade.

Dodô, vocalista do Pixote, adianta que "Insegurança", por exemplo, é das músicas que não pode faltar. "Se não tiver, o pessoal briga com a gente", brinca. Em contrapartida, até com as antigas ele gosta de ir mudando, para que todos os shows não acabem caindo na mesmice. "Então fica sempre aquele quê de surpresa, né?", completa.





Os fãs encontram o mesmo Pixote de antigamente. Só mudam os meus cabelos Dodô, vocalista

Para o show no Espírito Santo, eles preparam um cenário diferenciado e um "show de arrebentar", como o próprio cantor classifica. Segundo ele, terão várias surpresas para a galera, mas que ainda não podem ser reveladas. "Senão perde a graça", justifica. No entanto, Dodo avalia que o público capixaba é pé quente. "É um prazer estar aqui e é um prazer estar de volta", declara.

LEMBRANÇAS

"Hoje, a gente é o único grupo de São Paulo que tem a mesma formação desde o início. E isso já é um fato história", dispara o vocalista do Pixote. Dos mais consagrados grupos de pagode romântico do país, eles se renderam à modernidade sabendo lidar com os novos colegas que decolaram no mercado, e dão a receita: "Se reinventar sem perder a essência".

O Pixote foi formado em 1992 por um grupo de adolescentes que tocava por diversão em uma praça de São Paulo, ainda com o nome de Revelação do Samba. No começo eram sete os componentes. Hoje, são quatro - mas todos da formação inicial: Dodô no vocal, Du no pandeiro, Thiaguinho nos teclados e Tiola Chocolate no tantan.

Em 1995, já com o nome definitivo, o Pixote gravou seu primeiro disco, Brilho de Cristal, por um selo independente criado por seus integrantes, que na época tinham em média 16 anos. A faixa-título do álbum de estreia, de Délcio Luiz e Netinho, abriu caminho para outras canções que viraram hits nas rádios de todo o país.

Grupo Pixote Crédito: Destemida Comunicação/Divulgação

De acordo com Dodô, o grupo se renovou no mais amplo sentido da palavra e, assim, conseguiu alavancar a carreira com discos, DVDs, depois, com as plataformas digitais "e assim por diante", nas palavras do próprio músico. Hoje, seguem rumo à gravação do inesperado 14º CD. "Inesperado porque ele não estava programado. De repente, a carreira deu um 'boom' que nós vimos essa necessidade", pondera.

É que, como defende o vocalista, existe um público que tem viva na memória lembranças de quando eles começaram, ainda bem jovens, sem ter quaisquer pretensões de dar certo. "Nós carregamos muitos fãs com um carinho indescritível e carregamos esse mesmo carinho a quem começa a nos acompanhar. Acho que isso faz toda a diferença", avalia. "Os fãs, novos ou de sempre, encontram o mesmo Pixote de antigamente. Só mudam os meus cabelos", conta, às gargalhadas.

SERVIÇO

Pagode dos Meninos com Pixote e Freelance

Onde: Villa Shows (Av. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha)

Quando: 23 de junho (sábado), às 22h

Ingressos: R$ 30 (front stage, meia-entrada, lote promocional) - Vendas pelo BlueTicket R$ 30 (front stage, meia-entrada, lote promocional) - Vendas pelo