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Música

Péricles canta o amor em nova música e clipe; confira

'Tô Achando Que é Amor' também denomina o álbum inédito de 17 faixas, que será dividido em cinco EP's
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 14:13

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:13

Péricles no clipe de
Péricles no clipe de "Tô Achando que é Amor" Crédito: Reprodução/Youtube
O período de pandemia e isolamento social está sendo bastante produtivo para Péricles. Após ser sucesso de audiência nos shows online e divulgar um EP com o registro de áudios e vídeos de uma dessas lives show, o artista tá com um albúm saindo do forno.
Tô Achando Que é Amor é o nome do projeto, que terá 17 faixas - 15 inéditas e duas regravações - e a primeira parte foi divulgada nesta sexta-feira (7). Ao todo serão divulgados 5 EP's e as faixas de destaque de cada etapa virão com um videoclipe, algo que Péricles não produzia há quase quatro anos.

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O primeiro clipe é da faixa que dá nome ao disco: Tô Achando Que é Amor. Ela tem apelo muito legal e fala de amor, que é o mais importante, conta Péricles.
Segundo o cantor, todos os clipes já estão gravados e fogem do padrão de recortes de shows ao vivo. Hoje em dia tudo é audiovisual. As pessoas querem ouvir o som, mas também querem ver. Com os DVD's, as faixas se tornavam, de alguma forma, também videoclipes, por isso fazia um tempo que não gravávamos clipes mais elaborados e com roteiro. Adorei o resultado, mesmo com as limitações que o momento nos impôs. Não vejo a hora da galera ter acesso a todo esse material.
O pagodeiro confessa que gravar um álbum em plena pandemia não foi algo fácil. A gravação foi bem diferente. Tivemos pouquíssimo contato com os demais, sempre respeitando as distâncias recomendadas pelas organizações de saúde. Foi uma experiência nova e mesmo com a situação atual valeu muito.

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